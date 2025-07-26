Брно: 5 мест, которые заставят вас влюбиться в этот город с первого взгляда

Брно: что посмотреть в городе и окрестностях за выходные

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Брно — это не только город с кафе и студентами, здесь есть множество памятников и достопримечательностей для однодневных поездок.

Фото: ru.wikipedia.org by User:Kirk is licensed under free more info Брно

Главной доминантой является замок Шпильберк, откуда открывается великолепный вид на город. Кроме того, всемирно известна функционалистская вилла Тугендхат, включенная в список ЮНЕСКО.

Для любителей природы подойдут Брненская плотина и смотровая площадка Бабий лом. Если вы путешествуете с детьми, обязательно загляните в зоопарк Брно или в парк развлечений Permonium. Летом стоит посетить Акваленд Моравия в Пасохлавкаче — это один из крупнейших аквапарков в Чехии.

Брно также является отличной отправной точкой для экскурсий по окрестностям, например, в замок Росице, Нижний Кунич или Моравский карст.

Благодаря хорошей транспортной доступности, за выходные можно успеть совершить несколько поездок. А когда стемнеет, вас ждут уютные кафе, бары и винные бары с неповторимой атмосферой!

Уточнения

Мора́вия (чеш. и словац. Morava, нем. Mähren) — исторический регион Чешской республики, находящийся в восточной её части. Историческая территория расселения моравов.



