Забудьте о толпах туристов: найдите свой оазис спокойствия на острове Кисмарош

Остров Кисмарош на Дунае, где природа и человек живут в гармонии

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Дунае не так уж легко найти уголок, свободный от туристов в выходные дни, но остров Кисмарош — это настоящий оазис.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc-Olivier Jodoin marcojodoin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассвет, река

Этот дикий уголок, утопающий в тени деревьев, напоминает виды Вишеграда. Здесь царит романтическая атмосфера, которая покоряет с первого взгляда. Старые ивы и тополя манят к своим водам, а старинный пляжный домик XIX века словно восстает из глубин реки.

Остров находится между двумя населенными пунктами, и добраться до него можно, совершив приятную велосипедную прогулку. В Кисмарошруле можно насладиться бургером, а затем направиться на живописный луг к старой каменной плотине, где открывается совершенно другой мир.

Среди мощных деревьев, увитых виноградом и клематисом, вас встретит старая хижина, единственным напоминанием о современной жизни в которой будет предвыборный плакат на двери. Выходя из хижины, вы окажетесь на одном из пляжей и сможете продолжить прогулку по лесу, где встретите как туристов, так и диких животных. Это место избегают толпы, и те, кто сюда приходит, заботятся о его чистоте.

В тишине вы сможете насладиться щебетанием птиц и наблюдать за белыми цаплями, которые свидетельствуют о богатстве местной фауны. Остров создает атмосферу уединения, хотя природа и человек почти полностью соединили эту полоску земли с сушей. Дунай, в свою очередь, размывает другую сторону, создавая зрелища, когда деревья, подмытые водой, словно стоят на своих корнях. Вид на Вышеградский замок справа завершает эту идиллию.

Уточнения

Оа́зис (устар. оаз) — богатое растительностью место в пустыне или полупустыне (реже в степи, саванне и даже в засушливой лесостепи), изолированное от других массивов растительности; обычно расположено около естественного водоёма.

