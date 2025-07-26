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Её грабили, сжигали и восстанавливали: что скрывает усадьба, хранящая память столетий

Усадьба Марфино в Подмосковье: архитектурное наследие и исторические преобразования
2:19
Туризм

Усадьба Марфино — это одно из самых красивых и значимых мест Подмосковья, которое привлекает своей величественной архитектурой, живописным парком и историей, уходящей в XV век. Несмотря на многолетнюю историю, усадьба не раз меняла владельцев, переживала войны и восстанавливалась, сохранив свою уникальность.

усадьба Марфино
Фото: commons.wikimedia.org by Slav Yakounin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
усадьба Марфино

Заложение усадьбы

Первоначально усадьба Марфино была основана в XV веке, но её особый облик приобрела в XVIII-XIX веках. В 1710-х годах князь Борис Голицын приобрёл усадьбу и начал закладку церкви Рождества Богородицы и французского парка. Однако в 1728 году усадьба была продана из-за долгов.

Преобразования Салтыковых

Семья Салтыковых купила усадьбу в 1728 году и значительно её преобразила. Они построили новый дворец, создали парк, который стал одним из самых красивых в Подмосковье, и заложили псарни для охотничьих собак. Парк украшали насыпные острова, а каменный мост через водоём стал важным архитектурным элементом.

Период разрушений и восстановлений

В 1812 году усадьба была разграблена и сожжена французами во время Отечественной войны. После войны она пришла в запустение и была продана графу Орлову, который не успел завершить восстановление. Однако, благодаря Софье Панино, усадьба была восстановлена, а дворец приобрёл неоготические черты. Стены дворца стали нежно-розовыми, что придавало ему сказочный вид.

Современное состояние

В советское время усадьба была национализирована, и здесь открылся военный санаторий, что привело к разрушению части строений. Однако, несмотря на это, парк усадьбы продолжает оставаться доступным для прогулок. Чтобы попасть в сам дворец, необходимо получить специальное разрешение.

Усадьба Марфино — это не только красивое место для отдыха, но и объект, который заслуживает внимания благодаря своей богатой истории, архитектуре и значению в истории России.

Уточнения

Уса́дьба (от "садить", "сажать") — в русской архитектуре отдельное поселение, комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, а также, как правило, усадебный парк, составляющих единое целое.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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