Её грабили, сжигали и восстанавливали: что скрывает усадьба, хранящая память столетий

Усадьба Марфино — это одно из самых красивых и значимых мест Подмосковья, которое привлекает своей величественной архитектурой, живописным парком и историей, уходящей в XV век. Несмотря на многолетнюю историю, усадьба не раз меняла владельцев, переживала войны и восстанавливалась, сохранив свою уникальность.
Первоначально усадьба Марфино была основана в XV веке, но её особый облик приобрела в XVIII-XIX веках. В 1710-х годах князь Борис Голицын приобрёл усадьбу и начал закладку церкви Рождества Богородицы и французского парка. Однако в 1728 году усадьба была продана из-за долгов.
Семья Салтыковых купила усадьбу в 1728 году и значительно её преобразила. Они построили новый дворец, создали парк, который стал одним из самых красивых в Подмосковье, и заложили псарни для охотничьих собак. Парк украшали насыпные острова, а каменный мост через водоём стал важным архитектурным элементом.
В 1812 году усадьба была разграблена и сожжена французами во время Отечественной войны. После войны она пришла в запустение и была продана графу Орлову, который не успел завершить восстановление. Однако, благодаря Софье Панино, усадьба была восстановлена, а дворец приобрёл неоготические черты. Стены дворца стали нежно-розовыми, что придавало ему сказочный вид.
В советское время усадьба была национализирована, и здесь открылся военный санаторий, что привело к разрушению части строений. Однако, несмотря на это, парк усадьбы продолжает оставаться доступным для прогулок. Чтобы попасть в сам дворец, необходимо получить специальное разрешение.
Усадьба Марфино — это не только красивое место для отдыха, но и объект, который заслуживает внимания благодаря своей богатой истории, архитектуре и значению в истории России.
Уса́дьба (от "садить", "сажать") — в русской архитектуре отдельное поселение, комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, а также, как правило, усадебный парк, составляющих единое целое.
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