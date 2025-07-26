250 долларов за мечту? США вводят неожиданный налог на визы

Соединенные Штаты введут новый "сбор за целостность визы" для иностранных граждан, желающих получить неиммиграционную визу для въезда в страну.
Cбор в размере 250 долларов был установлен новым бюджетным законопроектом, подписанным президентом Дональдом Трампом 4 июля. Министр внутренней безопасности сможет увеличивать сбор с учетом инфляции.
Однако плата не будет взиматься сразу, поскольку правительству нужно будет пройти через нормотворческий процесс, который может занять больше года и быть оспорен в суде. Сбор увеличит стоимость поездок в США, но его можно будет вернуть при соблюдении определенных условий.
В 2024 году было выдано более 10,9 миллиона неиммиграционных виз, что означает, что новый сбор может затронуть миллионы людей и принести значительные доходы.
Все иностранцы, запрашивающие неиммиграционную визу, должны будут платить сбор, включая бизнес-путешественников и туристов, которые обычно получают визу B-1/B-2. Новый сбор будет взиматься при подаче заявления в консульствах США за границей, до вклеивания визы в паспорт.
Некоторые исключения будут сделаны для граждан Канады, которые могут въезжать в США без визы, а также для большинства посетителей из стран, участвующих в программе безвизового въезда, которые смогут находиться в США до 90 дней, получив предварительное разрешение онлайн за 21 доллар, пишет Zero Hedge.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
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