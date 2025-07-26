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Как старинный город Александров стал сердцем России и что там нужно увидеть, чтобы почувствовать его пульс

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2:35
Туризм

Александров — это небольшой, но удивительный город в Владимирской области с глубокими историческими корнями. В 1565 году, когда Иван Грозный выбрал его своей главной резиденцией, город стал фактически столицей Русского государства. С тех пор память о тех событиях сохраняют многочисленные памятники архитектуры, такие как Александровский кремль и старинные храмы, которые переносят нас в эпоху, когда здесь вершились судьбы Руси.

Распятская церковь-колокольня в Александрове
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Распятская церковь-колокольня в Александрове

Если вы хотите ощутить дух старинного города и насладиться его уникальными достопримечательностями, Александров — это отличное место для путешествия. Вот несколько мест, которые нельзя пропустить.

Распятская церковь-колокольня

Одним из символов Александрова является Распятская церковь-колокольня, построенная в начале XVI века. Она является старейшей шатровой колокольней в России, и её высота — 56 метров. Эта колокольня служила не только религиозным целям, но и использовалась для обороны, поскольку на её вершине был расположен обзорный пункт. Декор церкви достаточно сдержан, но изящен, а сама колокольня пережила несколько реконструкций, обретя свой нынешний вид в XVIII веке. Сегодня на вершину можно подняться и насладиться панорамными видами города.

Часовня Серафима Саровского

Часовня Серафима Саровского была заложена в 1888 году, когда вся страна праздновала чудесное спасение императорской семьи после железнодорожной катастрофы. Завершение строительства произошло в 1905 году. В течение долгого времени храм был закрыт, а в советскую эпоху его значительно перестроили и использовали под другие нужды. Только в начале 2000-х годов часовня была возвращена верующим и реставрирована, вернув себе исторический облик. Сегодня она вновь открыта для паломников и туристов, а внутри проводят богослужения.

Дом купцов Растворовых

Не менее интересен Дом купцов Растворовых, который представляет собой небольшое одноэтажное строение в стиле эклектики, построенное на рубеже XIX-XX веков. Здание хорошо сохранилось и является прекрасным примером архитектуры того времени. В этом доме сейчас расположена детская школа искусств и небольшой музей, где можно узнать больше о жизни и деятельности местных купцов.

Уточнения

Часо́вня — небольшая православная постройка культового назначения с иконами, не имеющая особого помещения, где бы располагался алтарь.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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