Пилот Delta арестован из-за ложного теста на алкоголь — подробности инцидента

Пилот Delta задержан в Стокгольме по подозрению в употреблении алкоголя

В шокирующем инциденте в Стокгольме пилот Delta Air Lines был арестован перед вылетом в Нью-Йорк, после того как тест на алкоголь показал ложный положительный результат. Ситуация привела к отмене рейса и множеству неудобств для почти 200 пассажиров, которые были вынуждены ждать новых рейсов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Арест пилота

Ложный позитивный результат

Происшествие произошло 22 июля в аэропорту Арланда в Стокгольме. Пилот был подвергнут случайному тестированию на алкоголь в соответствии с европейскими авиационными стандартами, которые требуют таких проверок для всех экипажей, включая иностранных граждан. Однако, несмотря на отсутствие алкоголя в организме, тест показал ложный положительный результат.

Сложности для пассажиров

После ареста пилота, который был задержан для повторного тестирования, самолет не смог вылететь в назначенное время. Хотя второй тест подтвердил, что концентрация алкоголя в крови пилота находится в пределах нормы, рейс был уже отменен. Это оставило почти 200 пассажиров на целый день в Стокгольме, пока не была организована их реформация на другие рейсы.

Меры и компенсации

Delta Air Lines заявила, что активно работала над реорганизацией рейсов для пассажиров и сотрудничала с местными властями для расследования инцидента. Европейская агенция по безопасности авиации (EASA) устанавливает лимит содержания алкоголя в крови пилота на уровне 0,2 грамма на литр, нарушение которого может привести к штрафам и даже тюремным срокам для нарушителей. Если инцидент привел к задержке, пассажиры могут претендовать на компенсацию до 600 евро, однако авиакомпания не уточнила, планирует ли она выплачивать эти средства.

Влияние на репутацию и права пассажиров

Этот случай вызывает вопросы о безопасности рейсов и ответственности авиакомпаний за отмены рейсов. Пассажиры, пострадавшие от задержки, могут обратиться за компенсацией, но будет ли Delta готова удовлетворить эти требования — пока неизвестно. Инцидент также поднимает важность точности таких тестов, которые могут повлиять на безопасность и комфорт людей.

Уточнения

Delta Air Lines Inc. ("Де́льта Эр Лайнс"), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия.



Инцидент (лат. incidentis — "случающийся") — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.

