Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение домой: что помогает собаке вернуться домой спустя годы
Секрет бодрости и долголетия: добавьте в кофе всего один ингредиент и удивитесь результату
Как правильно ухаживать за клематисом: советы агронома для пышного цветения
Сеченовский университет: дефицит селена и цинка может стать фактором риска остеоартрита
Дефицит калорий: механизм действия, эффективность и безопасность для снижения веса
Эффективное средство для мытья полов, которое можно приготовить дома с помощью соли и соды
Пышные брови с дугами: тренд, который подходит для любого типа лица
Стычкин рассказал о стоп-слове в браке с Сутуловой и отношении к абьюзу
Жара в Риме: туристы теряют сознание, гиды просят изменить часы работы

Пилот Delta арестован из-за ложного теста на алкоголь — подробности инцидента

Пилот Delta задержан в Стокгольме по подозрению в употреблении алкоголя
Туризм

В шокирующем инциденте в Стокгольме пилот Delta Air Lines был арестован перед вылетом в Нью-Йорк, после того как тест на алкоголь показал ложный положительный результат. Ситуация привела к отмене рейса и множеству неудобств для почти 200 пассажиров, которые были вынуждены ждать новых рейсов.

Арест пилота
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Арест пилота

Ложный позитивный результат

Происшествие произошло 22 июля в аэропорту Арланда в Стокгольме. Пилот был подвергнут случайному тестированию на алкоголь в соответствии с европейскими авиационными стандартами, которые требуют таких проверок для всех экипажей, включая иностранных граждан. Однако, несмотря на отсутствие алкоголя в организме, тест показал ложный положительный результат.

Сложности для пассажиров

После ареста пилота, который был задержан для повторного тестирования, самолет не смог вылететь в назначенное время. Хотя второй тест подтвердил, что концентрация алкоголя в крови пилота находится в пределах нормы, рейс был уже отменен. Это оставило почти 200 пассажиров на целый день в Стокгольме, пока не была организована их реформация на другие рейсы.

Меры и компенсации

Delta Air Lines заявила, что активно работала над реорганизацией рейсов для пассажиров и сотрудничала с местными властями для расследования инцидента. Европейская агенция по безопасности авиации (EASA) устанавливает лимит содержания алкоголя в крови пилота на уровне 0,2 грамма на литр, нарушение которого может привести к штрафам и даже тюремным срокам для нарушителей. Если инцидент привел к задержке, пассажиры могут претендовать на компенсацию до 600 евро, однако авиакомпания не уточнила, планирует ли она выплачивать эти средства.

Влияние на репутацию и права пассажиров

Этот случай вызывает вопросы о безопасности рейсов и ответственности авиакомпаний за отмены рейсов. Пассажиры, пострадавшие от задержки, могут обратиться за компенсацией, но будет ли Delta готова удовлетворить эти требования — пока неизвестно. Инцидент также поднимает важность точности таких тестов, которые могут повлиять на безопасность и комфорт людей.

Уточнения

Delta Air Lines Inc. ("Де́льта Эр Лайнс"), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия.

Инцидент (лат. incidentis — "случающийся") — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Возвращение домой: что помогает собаке вернуться домой спустя годы
Секрет бодрости и долголетия: добавьте в кофе всего один ингредиент и удивитесь результату
Как правильно ухаживать за клематисом: советы агронома для пышного цветения
Сеченовский университет: дефицит селена и цинка может стать фактором риска остеоартрита
Дефицит калорий: механизм действия, эффективность и безопасность для снижения веса
Эффективное средство для мытья полов, которое можно приготовить дома с помощью соли и соды
Пышные брови с дугами: тренд, который подходит для любого типа лица
Стычкин рассказал о стоп-слове в браке с Сутуловой и отношении к абьюзу
Жара в Риме: туристы теряют сознание, гиды просят изменить часы работы
Опасность отравления кабачками: важные признаки и советы по безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.