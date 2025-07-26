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Жара Средиземноморья: как туристы теряют сознание, а работники выходят на протесты

Жара в Риме: туристы теряют сознание, гиды просят изменить часы работы
3:01
Туризм

Средиземноморье сходит с ума от жары: туристы теряют сознание, а те, кто обслуживает их под палящим солнцем, стоят на грани. Это становится не только угрозой для здоровья, но и причиной волн недовольства и протестов.

Высокая жара
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Высокая жара

Проблемы в Риме

В Риме температура бьёт рекорды, и это становится настоящим испытанием для туристов и гидов. По словам экскурсовода Массимо де Филипписа, работа на жаре между полуднем и 15:30 — это опасность для здоровья. Он рассказывает, как ежедневно проводит часы на открытом воздухе, но редко удается укрыться в тени.

Франческа Дуймих, представитель 300 римских гидов, отмечает, что Римский форум — это буквально "яма", где нет тени, а жара только усиливается. Из-за этого туристы часто теряют сознание. Ассоциация гидов просила открыть Форум на час раньше, чтобы избежать пиковой жары, но до сих пор просьбы не были удовлетворены.

Тем не менее, администрация пообещала на 30 минут сдвигать время открытия и проводить дополнительные экскурсии в вечерние часы.

Барселона на грани забастовки

Ситуация в Барселоне не менее тревожная. В середине июля город потрясла трагедия — от теплового удара скончался уборщик улиц. После этого ещё 12 работников пострадали от жары. Профсоюз дворников организовал марш, требуя улучшений в условиях труда. В ответ мэрия предложила новые меры: обязала компании предоставлять работникам специальную униформу и отдыхать при температуре свыше 40°C. Но протестующие утверждают, что эти правила не исполняются.

Институт здравоохранения Карлоса III подсчитал, что в июне и июле в Испании жара привела к более 1000 дополнительных смертей, преимущественно среди людей, работающих на улице.

Греция: готовность к крайности

Греция также переживает крайне высокие температуры. Для местных работников, таких как повара, жара превращается в настоящую пытку. Томас Сиамандас, повар знаменитого ресторана в Афинах, рассказывает, как тяжело работать на жаре при 38°C, стоя перед горелками. Тем не менее, он и его коллеги вынуждены искать способы пережить этот ад: частые перерывы, питье воды и укрытие от солнца, если это возможно.

Однако, если жара продолжит нарастать, то вскоре ситуация может выйти из-под контроля, и повара окажутся в опасности.

Итоги

Туристы, которые обычно наслаждаются отдыхом в Средиземноморье, сталкиваются с реальной угрозой здоровья, а работники, обслуживающие их, оказываются на грани срыва. Власти пытаются внедрить новые меры, но пока они не оправдывают ожиданий. Чем закончится это лето для Средиземноморья, неизвестно.

Уточнения

Средиземномо́рье — исторический регион в бассейне Средиземного моря.

Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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