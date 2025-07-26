Эти скидки на Мальдивах могут стать вашей идеальной летней альтернативой Турции

Спрос на Мальдивы среди россиян вырос в августе-сентябре — информация РСТ

3:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Небедные туристы России нашли неожиданный путь избежать подорожавшей Турции. Это, конечно, Мальдивы. В летний сезон, который здесь не считается высоко-туристическим, отели предоставляют скидки до 55%. И если летом для отдыхающих со средним доходом Турция вряд ли потеряет свою популярность, то для требовательных путешественников все чаще предпочтение отдается именно экзотике.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Белый песок

Многие начинают открывать для себя Мальдивы именно в августе и сентябре. Туроператоры даже отмечают небольшой всплеск спроса. А в некоторых отелях уже почти невозможно найти свободные номера.

Мальдивы дешевле Турции: как это стало возможным

Главная причина такого интереса понятна. Турция как отличное место для отдыха у Средиземного моря всегда была популярна, однако в августе цены на проживание в отелях сильно растут. Как объясняет Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании "Арт тур", цены на турецкие отели "люкс" категории легко переходят миллион рублей, тогда как Мальдивы при таких скидках могут стоить в среднем на 15-25% дешевле.

Скидки на проживание в Мальдивах летом достигают 55%, плюс отели предлагают апгрейд питания и бесплатные трансферы. Таким образом, отдых на Мальдивах в августе можно организовать за сумму, сопоставимую с ценой на Турцию, но с гораздо большим комфортом. В начале августа недельный тур для двоих в отеле 4* может обойтись от 428 тыс. рублей, в 5* отеле — от 444 тыс. рублей.

Мальдивы — не только летом

Интерес к Мальдивам растет не только летом. Туристы уже начали бронировать туры на Новый год, особенно в нестандартные номера. Здесь также стоит отметить, что несмотря на события на Ближнем Востоке, спрос на Мальдивы снова начал расти. Как сообщают в компании Coral Travel, благодаря скидкам и другим бонусам, количество россиян, выбравших этот райский уголок, стабильно увеличивается.

Отель Seaside Finholu на Мальдивах

Не секрет, что Мальдивы любят не только новички в туризме, но и те, кто предпочитает повторные поездки в любимые места. Отель Seaside Finholu в северном атолле Baa на данный момент занимает второе место по числу россиян среди иностранных туристов. По данным Стивена Филипса, генерального менеджера отеля, доля российских туристов в зависимости от сезона составляет от 23% до 40%. Это говорит о том, что россияне здесь становятся постоянными клиентами, которые снова и снова возвращаются к любимым виллам.

Заключение

Как видно, для требовательных туристов, которые ищут качественный отдых по разумным ценам, Мальдивы становятся отличной альтернативой Турции. Особенно если учесть скидки, которые предлагают отели в летний сезон. Это делает путешествие на острова не таким уж и дорогим, как может показаться на первый взгляд.

Уточнения

Мальди́вы (мальд. ދިވެހިރާއްޖެ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒe]), официальное название — Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒeːge d͡ʒumhuːɾijjaː] Дивехи Раджжеге Джумхурийя), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

