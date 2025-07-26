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Секреты морской жизни: пассажирка круизного лайнера раскрыла неожиданные детали

Жизнь в круизе: 44-летняя пассажирка раскрыла неожиданные минусы бесконечного отпуска
1:16
Туризм

Кристин Кестулу половину каждого года проводит, проживая на борту круизного судна.

Круизный лайнер
Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Круизный лайнер

Несмотря на то, что большую часть времени это напоминает "бесконечный отпуск", 44-летняя женщина поделилась с Unilad, что в морской жизни есть неприятные моменты.

"Что касается возмутительных вещей, мне не нравится, когда посетители направляются к шведскому столу сразу после тренировки и не моют руки", — отметила она.

Однако Кестулу утверждает, что получает удовольствие от жизни в круизе, особенно учитывая, что ее "плавучий дом" вмещает около 1400 пассажиров, в отличие от огромных лайнеров, принимающих более 5000 любителей морских путешествий.

Благодаря более благоприятному соотношению членов экипажа и гостей, конфликты возникают редко.

"Большинство расхожих мифов о круизных лайнерах не соответствуют действительности, — добавила Кестулу. — Упасть за борт невозможно, если только вы не делаете что-то запрещенное. Круизы — это безопасно".

Пока она наслаждается жизнью на море, но, по ее словам, скорее всего, через несколько лет, когда ее муж выйдет на пенсию, они вернутся к жизни на суше.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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