Секреты морской жизни: пассажирка круизного лайнера раскрыла неожиданные детали

Кристин Кестулу половину каждого года проводит, проживая на борту круизного судна.
Несмотря на то, что большую часть времени это напоминает "бесконечный отпуск", 44-летняя женщина поделилась с Unilad, что в морской жизни есть неприятные моменты.
"Что касается возмутительных вещей, мне не нравится, когда посетители направляются к шведскому столу сразу после тренировки и не моют руки", — отметила она.
Однако Кестулу утверждает, что получает удовольствие от жизни в круизе, особенно учитывая, что ее "плавучий дом" вмещает около 1400 пассажиров, в отличие от огромных лайнеров, принимающих более 5000 любителей морских путешествий.
Благодаря более благоприятному соотношению членов экипажа и гостей, конфликты возникают редко.
"Большинство расхожих мифов о круизных лайнерах не соответствуют действительности, — добавила Кестулу. — Упасть за борт невозможно, если только вы не делаете что-то запрещенное. Круизы — это безопасно".
Пока она наслаждается жизнью на море, но, по ее словам, скорее всего, через несколько лет, когда ее муж выйдет на пенсию, они вернутся к жизни на суше.
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?