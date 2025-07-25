700 метров счастья: что скрывает пляж на берегу Тисы?

Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В живописном месте слияния рек, на берегу Тисы, расположилась курортная зона под названием "Real Beach Illusion".

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info пляж

Здесь вас ждет 700-метровый песчаный пляж шириной 30 метров, обрамленный тенистыми деревьями и зонтиками в средиземноморском стиле, создающими атмосферу тропического оазиса. Пляж Кереш-тороки в разгар летнего сезона притягивает множество отдыхающих: семьи с детьми, молодежь, желающая повеселиться, и те, кто ищет тишины и покоя. Как пишет Délmagyar, здесь каждый найдет себе занятие по душе — будь то отдых на деревянной скамейке или прогулка босиком по теплому песку.

Бесплатный пляж Кереш-тороки в Чонграде (Венгрия) открыт для всех желающих искупаться, плата взимается только за парковку. Это место, несомненно, стоит посетить.

В окрестностях курортной зоны вы найдете разнообразные отели, отличные рестораны, славящиеся своими превосходными винами и изысканной кухней. Богатый выбор блюд шведского стола удовлетворит любой вкус. Независимо от того, где вы остановитесь, посещение этого места оставит незабываемые впечатления.

Особый колорит этому месту придает расположенный неподалеку город Чонград с его уникальной архитектурой и узкими улочками. Побеленные дома с соломенными крышами, выстроившиеся вдоль стен, создают атмосферу путешествия во времени.

Местные жители рассказывают, что первые зоны отдыха здесь появились около полувека назад и были бесплатными. С тех пор отдых на этом месте стал семейной традицией для многих поколений.

Уточнения

Колори́т (итал. colorito, от лат. color — краска, цвет, окраска, вид, внешность) — композиция цвета, хроматический (цветовой) строй, характер использования цветовых отношений, согласованность тонов хроматического ряда.



