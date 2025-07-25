Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вика Цыганова раскритиковала награждённого званием Богомолова
Дмитрий Губерниев о мечте увидеть Пугачёву в России: она не иноагент, верю в концерт
Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра
При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
Тараканы могут прожить больше недели без головы, пока не погибнут от жажды
Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"
Соль повышает риск сердечных заболеваний и рака, унося 2 миллиона жизней ежегодно
Нежные диетические сырники с бананом помогают контролировать тягу к сладкому

700 метров счастья: что скрывает пляж на берегу Тисы?

Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья
1:45
Туризм

В живописном месте слияния рек, на берегу Тисы, расположилась курортная зона под названием "Real Beach Illusion".

пляж
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
пляж

Здесь вас ждет 700-метровый песчаный пляж шириной 30 метров, обрамленный тенистыми деревьями и зонтиками в средиземноморском стиле, создающими атмосферу тропического оазиса. Пляж Кереш-тороки в разгар летнего сезона притягивает множество отдыхающих: семьи с детьми, молодежь, желающая повеселиться, и те, кто ищет тишины и покоя. Как пишет Délmagyar, здесь каждый найдет себе занятие по душе — будь то отдых на деревянной скамейке или прогулка босиком по теплому песку.

Бесплатный пляж Кереш-тороки в Чонграде (Венгрия) открыт для всех желающих искупаться, плата взимается только за парковку. Это место, несомненно, стоит посетить.

В окрестностях курортной зоны вы найдете разнообразные отели, отличные рестораны, славящиеся своими превосходными винами и изысканной кухней. Богатый выбор блюд шведского стола удовлетворит любой вкус. Независимо от того, где вы остановитесь, посещение этого места оставит незабываемые впечатления.

Особый колорит этому месту придает расположенный неподалеку город Чонград с его уникальной архитектурой и узкими улочками. Побеленные дома с соломенными крышами, выстроившиеся вдоль стен, создают атмосферу путешествия во времени.

Местные жители рассказывают, что первые зоны отдыха здесь появились около полувека назад и были бесплатными. С тех пор отдых на этом месте стал семейной традицией для многих поколений.

Уточнения

Колори́т (итал. colorito, от лат. color — краска, цвет, окраска, вид, внешность) — композиция цвета, хроматический (цветовой) строй, характер использования цветовых отношений, согласованность тонов хроматического ряда.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья
Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра
При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
Тараканы могут прожить больше недели без головы, пока не погибнут от жажды
Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"
Соль повышает риск сердечных заболеваний и рака, унося 2 миллиона жизней ежегодно
Нежные диетические сырники с бананом помогают контролировать тягу к сладкому
США обвиняют Китай в усилении нефтяных связей с Россией и Ираном
Сергей Безруков устроил семье незабываемый досуг на природе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.