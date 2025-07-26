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2023 год: почему повышение температуры океана ставит под угрозу экосистемы

Аномальные волны тепла: от чего зависит будущее океанов и человечества
2:52
Туризм

2023 год стал рекордным по морской жаре: температура океанов поднялась до небывалых значений, а аномальные волны тепла оказались самыми продолжительными, мощными и масштабными за всё время наблюдений. Некоторые учёные уже говорят о возможной точке невозврата в климатической системе.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Что такое морские волны тепла и чем они опасны?

Морская волна тепла (ГМВТ) — это длительный период, когда температура воды в океане значительно превышает норму.

Последствия — разрушительные: обесцвечивание кораллов, гибель морской флоры и фауны, крах рыболовства и аквакультуры. И хотя уже давно известно, что глобальное потепление усиливает это явление, динамика его развития до сих пор изучена слабо.

Что случилось в 2023 году?

Согласно новому исследованию в журнале Science, в прошлом году глобальные морские волны тепла охватили 96% Мирового океана и длились в четыре раза дольше, чем обычно.

Особенно пострадали Северная Атлантика, тропическая и южная часть Тихого океана, где зафиксированы рекордные показатели по температуре и продолжительности.

Одно из самых длительных потеплений в Северной Атлантике длилось 525 дней, а в юго-западной части Тихого океана был установлен рекорд по охвату акватории.

Что стоит за этой аномалией?

Причин несколько: уменьшение облачности, слабый ветер, изменения в океанских течениях. И всё это — на фоне климатического феномена Эль-Ниньо, когда тёплые воды Тихого океана "выбрасываются" к поверхности. В 2023 году в тропиках температура воды достигала +1,6 °C выше нормы.

"То, что вы видите, — это последствия изменения климата. Мы просто будем видеть всё больше экстремальной жары в океанах и атмосфере", — говорит профессор Майкл Макфаден из Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Переломный момент или временный всплеск?

Исследователи осторожны в формулировках.

"Критические точки трудно измерить", — отмечает морской биолог Райан Уолтер.

Всё слишком взаимосвязано: даже малейшее изменение в океане влияет на атмосферу — и наоборот. Однако ясно одно: мы подошли слишком близко к границе.

Угроза не только природе

Экосистемы — не единственные пострадавшие. Тёплая вода разрушает цепочки питания, влияет на улов рыбы, может вызывать миграцию или появление экзотических, даже ядовитых видов. Так, в Калифорнии стали появляться экваториальные морские змеи.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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