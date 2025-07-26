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Карпатос обошёл Миконос: откройте секрет самого запоминающегося европейского острова

Летнее направление, о котором все будут говорить: Греческий остров, который победил Санторини
2:12
Туризм

Если вы ищете место, где лето звучит иначе, а отпуск превращается в настоящее открытие, присмотритесь к Карпатосу — греческому острову, который в 2025 году неожиданно обогнал Миконос и Санторини в рейтинге лучших направлений Европы по версии издания Freedom to Travel.

Карпатос, Греция
Фото: web.archive.org by Branislav Fleisman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Карпатос, Греция

Остров эмоций, а не декораций

"Карпатос — удивительное место между Родосом и Критом. Потрясающие пейзажи, дикая природа, искренние деревни и пляжи, где можно потерять счёт времени", — говорится в хвалебной речи туристов.

Этот остров — не просто летний курорт. Это — встреча с аутентичной Грецией, где сохраняются традиции и дух прошлого.

Олимпос — деревня вне времени

Одна из самых известных точек на карте острова — деревня Олимпос. Добраться туда непросто, но усилия стоят того: здесь до сих пор живут в традиционной одежде, женщины вышивают наряды вручную, мужчины играют на старинных инструментах во время праздников. Всё это — не постановка для туристов, а часть реальной жизни.

Пляжи, где хочется остаться

Пляж Апелла — жемчужина Карпатоса. Белая галька, бирюзовая вода, сосны и скалы создают невероятное ощущение уединения.

Центр острова — город Пигадия — порадует атмосферными тавернами, магазинами, набережной и оживлёнными круизами.

Как добраться на Карпатос?

Из Будапешта на остров можно попасть через Афины или Родос. В сезон авиакомпании Aegean и Wizz Air предлагают рейсы с пересадками.

В зависимости от сезона билеты в обе стороны обойдутся от 260 до 530 евро. Возможны и комбинированные маршруты — автобус, поезд, паром.

Ещё больше Европы

Карпатос попал в топ вместе с хорватскими островами, термальными курортами Польши, финскими Аландскими островами, Сардинией и морскими прогулками у берегов Франции. Но именно Карпатос был назван самым запоминающимся.

Уточнения

Ка́рпатос (Карпаф, греч. Κάρπαθος, лат. Carpathus, тур. Kerpe), Скарпа́нто (итал. Scarpanto) — остров в Эгейском море, принадлежит Греции. Входит в группу островов Додеканес (Южные Спорады). Остров состоит из муниципалитета Карпатос плюс сообщество Олимпос. Часть Олимпоса также охватывает соседний остров Сарья.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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