Секреты 'реального пляжа': почему это место на юге Венгрии покоряет сердца туристов

Тропа к тишине: как отдохнуть у воды, не тратя ни копейки

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

На юге Венгрии, в месте слияния рек Тиса и Кёрёш, расположилось удивительное место, которое местные называют "иллюзией настоящего пляжа" — real beach illusion.

Фото: commons.wikimedia.org by Artem Murugov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Венгрия, Тиса, отдых

Здесь, в курортной зоне Кёрёш-тороки, гостей встречает широкая песчаная полоса длиной 700 метров и шириной 30 метров, украшенная зонтиками в средиземноморском стиле и окружённая прибрежными деревьями.

Пляж для всех

В тёплые дни сюда стекаются сотни людей: шумные компании друзей, семьи с детьми, пары, и даже те, кто просто ищет уединения. Место находится под открытым небом и не требует покупки входного билета — бесплатно для всех, кроме парковки.

Как пишет Délmagyar, "программа для сидения на дощатой скамейке или просто прогулки босиком по пляжу нравится почти всем возрастам".

Не только пляж

Вблизи пляжа есть несколько отелей, где можно остановиться с комфортом. Для гурманов — рестораны с отменной венгерской кухней, щедрым шведским столом и местными винами. Где бы вы ни находились в районе Чонграда — всё под рукой и стоит вашего внимания.

Путешествие во времени

Недалеко от пляжа находится сам Чонград — небольшой город с исторической частью, сохранившей старинные улочки, побеленные стены и дома с соломенными крышами. Такое ощущение, будто вы попали в музей под открытым небом.

Местные вспоминают, что первые участки для отдыха здесь появились около 50 лет назад — тогда пляж был почти диким. Но его дух сохранился, и многие семьи приезжают сюда уже поколениями.

Лучшее время для визита

Хотите тишины и размеренного отдыха? Тогда приезжайте в будний день. Именно в это время можно прочувствовать ту самую атмосферу "маленького венгерского моря" — спокойную, нежную, немного ностальгическую.

Уточнения

Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), — континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Столица — Будапешт. Государственный язык — венгерский.

