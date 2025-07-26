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Тайны Калабаки: что скрывают древние монастыри Метеоры?

Потерянные в истории: монастыри Метеоры и их древние тайны
2:28
Туризм

Калабака — небольшой греческий городок, притаившийся между Афинами и Салониками, где время будто замерло. Он не входит в список самых раскрученных туристических мест, но именно здесь природа, древняя история и духовность сливаются в нечто совершенно особенное. И всё начинается с Метеоры — монастырей, словно подвешенных в воздухе.

монастыри Метеоры
Фото: commons.wikimedia.org by DonGatley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
монастыри Метеоры

Монастыри на краю неба

"Метеора" в переводе с греческого означает "висящая в воздухе" — название, которое полностью оправдывает своё значение.

На вершинах гигантских скал возвышаются монастыри, построенные в XIV-XVI веках. Сейчас из 26 первоначальных сохранились только шесть, и все они открыты для посещения. Внутри — фрески, рукописи, резьба по дереву и умиротворяющая тишина.

Дорога к ним не самая простая: от 140 до 200 ступеней, за исключением монастыря Святого Стефана — туда ведёт ровная тропа. И не забудьте про дресс-код: женщинам — только юбки и закрытые плечи, мужчинам — брюки.

Пещера, в которой жили 130 тысяч лет

Всего в 15 минутах езды от города находится пещера Теопетра. В ней, по оценкам археологов, без перерыва жили неандертальцы и homo sapiens более 130 000 лет. Следы древних людей, орудия, керамика — всё это можно увидеть в музее, расположенном рядом.

Монастыри — это не всё

Калабака предлагает гораздо больше. Посетите византийскую церковь Успения Богородицы — уникальное здание с фресками XII века и кафедрой IV века, в стены которого встроены античные элементы из храма Аполлона.

А если захочется чего-то неожиданного, отправляйтесь в Музей природы и грибов. Здесь можно поучаствовать в настоящей охоте на трюфели — с натренированной собакой, прогулкой по лесу и дегустацией пасты с трюфельным соусом и местным вином. Поверьте, гастрономическое удовольствие будет не меньше эстетического.

Как добраться?

Из Афин — три с половиной часа на машине или четыре с половиной на поезде. Из Салоник — около двух с половиной часов. Калабака тише и дешевле популярных курортов, особенно зимой и весной, когда меньше туристов.

Уточнения

Каламба́ка Калаба́ка (греч. Καλαμπάκα) — малый город в Греции. Административный центр одноимённой общины (дима) в периферийной единице Трикала в периферии Фессалия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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