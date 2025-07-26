Пантеон в Риме: завораживающее чудо с секретом, который удивляет уже 1800 лет

Тайны знаменитого Пантеона: секрет его конструкции и прочности удивляет даже инженеров

2:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рим — идеальное место, чтобы за один день увидеть сразу несколько великих чудес: Колизей, фонтан Треви, Сикстинскую капеллу и, конечно, Пантеон. Последний — не просто древняя постройка, а настоящая загадка, которой более 1800 лет. Пантеон не просто сохранился — он до сих пор удивляет архитекторов и туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Инна Альбрехт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рим, Пантеон

Что делает Пантеон уникальным?

В отличие от большинства храмов, Пантеон полностью закрыт. Но прямо в центре его купола зияет огромное отверстие — окулюс, "глаз" диаметром 30 футов.

Через него внутрь попадает свет, а иногда — и дождь. Да, здание не протекает — хотя отверстие открыто небу с момента реконструкции в 126-128 гг. н. э.

Почему купол до сих пор не обрушился?

Секрет устойчивости Пантеона кроется именно в этом отверстии. По словам инженеров, если бы оно было меньше или вовсе отсутствовало, огромный бетонный купол бы не выдержал.

У Пантеона нет окон — и вся связь с внешним миром осуществляется через этот "глаз", который древние считали порталом к богам.

Название здания говорит само за себя: Pan theon — "всех богов". Окулюс — это не просто технический элемент, а часть священного замысла.

Как попасть внутрь?

Раньше вход в Пантеон был бесплатным. Теперь билет стоит 5 евро, но дети и местные жители могут войти бесплатно. Очереди бывают особенно длинными летом, в пик сезона (с июня по август), так что стоит планировать визит заранее.

Добраться можно пешком, на автобусе, метро или с экскурсией. Главное — быть осторожным с "карманным экспрессом" — римским автобусом, известным карманными кражами.

Самостоятельно или с гидом?

Если вы ограничены по времени, Пантеон удобно посетить в рамках экскурсионного тура. Он немного дороже, но даёт больше исторических подробностей.

Однако путешественники часто отмечают, что здание достаточно компактное, и его легко осмотреть самостоятельно. Особенно если хочется остаться наедине с атмосферой тысячелетней тишины.

Если вы планируете осмотреть и другие достопримечательности, можно приобрести туристический абонемент, который даёт доступ к храмам, музеям и руинам по выгодной цене.

Не забудьте…

Покупать билет онлайн — удобно, но если вы не уверены, когда именно будете рядом, проще купить на месте.

Если вдруг очередь покажется слишком большой, просто прогуляйтесь по соседним улицам и вернитесь позже — ведь Рим официально признан самым удобным для пеших прогулок городом в мире в 2025 году.

Уточнения

Пантео́н (др -греч. πάνθειον, от др.-греч. πάντες - все и θεός - Бог) — так называемый "Храм всех богов", памятник истории и архитектуры древнего Рима, построенный между 118 и 128 годами н. э.

