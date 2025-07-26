Где оживает история: Мит — скрытый бриллиант Ирландии, который поразит даже искушенных путешественников

5000 лет истории: Ирландия прячет место, которое может затмить Стоунхендж

2:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Изумрудный остров известен не только своими бескрайними зелёными просторами и литрами "Гиннесса", но и местами, которые поражают даже бывалых путешественников. Одно из таких — графство Мит, всего в получасе езды от Дублина. И это не просто регион, а настоящий портал в прошлое Ирландии, который почему-то часто остаётся в тени популярных туристических маршрутов.

Фото: commons.wikimedia.org by ВВ Фролов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирландия, графство Мит

Когда история оживает

Мит — рай для тех, кто мечтает прикоснуться к древности. Здесь находятся сотни исторических памятников, включая старейшую в мире коридорную гробницу Ньюгрейндж, возраст которой — более 5000 лет. Она старше Стоунхенджа и регулярно освещается солнцем в день зимнего солнцестояния, будто приветствуя древних духов.

Поблизости — Ноут и Даут, тоже внесённые в список ЮНЕСКО, и знаменитый Холм Тары — место, где, по легенде, короновали королей Ирландии.

Замки из фильмов и легенд

Главная звезда — замок Трим. Да, тот самый, что "сыграл" в "Храбром сердце" Мела Гибсона. Это крупнейший англо-нормандский замок в стране, а его силуэт с рекой Бойн на заднем плане — идеальная открытка.

Ещё один интересный замок — Слейн. Он не только восхищает архитектурой, но и служит площадкой для концертов, экскурсий и даже производства виски. Всё это на территории роскошного поместья в 1500 акров!

Не только для историков

Мит умеет удивлять и развлечениями. Любителям экстрима — Эмеральд-парк с единственными в Ирландии деревянными американскими горками. Любителям природы — каяки, рыбалка, веломаршруты и прогулки по лесам.

А те, кто предпочитает азарт, могут заглянуть на скачки — от знаменитого Гранд Нэшнл на ипподроме Фейрихаус до уникальных скачек на пляже в Лейтауне. Это единственные официальные пляжные скачки в Европе, проводятся с 1868 года!

Вкусная сторона Мита

Гурманам стоит отправиться в долину Бойн, которая заслужила признание от National Geographic Traveller как одно из лучших гастро-направлений мира. Обязательно загляните в Sage & Stone в деревушке Дулик — кухня здесь по-настоящему душевная и свежая.

Где остановиться и что ещё посмотреть

Остановиться можно в одном из уютных отелей, таких как The Johnstown Estate, Trim Castle Hotel или Knightsbrook Hotel & Spa. А ещё стоит подняться на холм Слейн.

"В солнечный день открываются потрясающие виды", — отмечает один из туристов.

Кстати, самый старый паб в мире находится всего в 65 милях отсюда. И если вдруг захотите остаться в Ирландии навсегда — страна даже предлагает деньги за переезд на свои удалённые острова.

Уточнения

Мит (англ Meath, ирл. An Mhí) — графство на востоке Ирландии



Респу́блика Ирла́ндия для отличия от Северной Ирландии) — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. Столица — город Дублин, в котором проживает около четверти населения всей страны (1,4 млн человек).

