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Аррифана в Португалии: пляж, о котором мечтают путешественники – узнайте счастливый секрет

Пляж Прайя-да-Арифана: неожиданный рай всего в 90 минутах от аэропорта
2:24
Туризм

Португалия щедро одарена живописными пляжами — от золотистого песка Прайя-да-Илья-де-Тавира на юге до суровых, утопающих в зелени Прайя-де-Афифе на севере. Но один из них, как магнит, притягивает восторженные отзывы и стабильно попадает в европейские топы. Это Аррифана — пляж, который прячется у подножия скал в самом сердце Алгарве.

Португалия, пляж Аррифана
Фото: commons.wikimedia.org by trolvag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Португалия, пляж Аррифана

Алгарвийский амфитеатр

Пляж Прайя-да-Аррифана — настоящее открытие даже для опытных путешественников. Обрамлённый высокими скалами, он напоминает природный амфитеатр.

Это место удостоено Голубого флага — международного знака чистоты и безопасности. Над пляжем уютно раскинулась белоснежная деревня с серф-кемпами, кафешками с отличным кофе и видами, которые не отпускают.

Рай для сёрфинга

Аррифана — это прежде всего территория сёрферов. Береговая линия отлично подойдёт как для новичков, так и для профессионалов.

Школы сёрфинга работают круглый год, а аренда досок доступна прямо в деревне. Самые внушительные волны приходят зимой, но и летом здесь нередко бывает весьма активно.

Место для всех

Если сёрфинг — не ваша стихия, Аррифана предложит альтернативы: солнечные ванны, прогулки вдоль побережья или расслабленное плавание.

Местные советуют купаться в южной части залива — там меньше людей и открывается вид на эффектную скалу Педра-да-Агулья, которая гордо поднимается из океана и стала символом региона.

Прогулки и тайные бухты

Тем, кто любит треккинг, стоит пройтись по маршруту Рота-Висентина. Эта тропа на вершине утёса тянется через песчаные холмы с ароматами лаванды и тимьяна, ведёт мимо старинных фортов и выводит к другим великолепным пляжам — от златопесчаного Прайя-де-Монте-Клеригу до Прайя-да-Аморейра, где в океан впадает лазурная речка.

Как добраться?

До Аррифаны легко доехать — всего 90 минут от аэропорта Фару. А ещё она удобно расположена рядом с очаровательными деревушками.

Например, до Алжезура всего 15 минут, а до уютной Одейше с каминными коттеджами — 40 минут вдоль живописного побережья.

Уточнения

Алга́рве (порт. Algarve,) — экономико-статистический регион в южной Португалии. Включает в себя округ Фару. Административный центр — город Фару. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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