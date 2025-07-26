Аррифана в Португалии: пляж, о котором мечтают путешественники – узнайте счастливый секрет

Португалия щедро одарена живописными пляжами — от золотистого песка Прайя-да-Илья-де-Тавира на юге до суровых, утопающих в зелени Прайя-де-Афифе на севере. Но один из них, как магнит, притягивает восторженные отзывы и стабильно попадает в европейские топы. Это Аррифана — пляж, который прячется у подножия скал в самом сердце Алгарве.
Пляж Прайя-да-Аррифана — настоящее открытие даже для опытных путешественников. Обрамлённый высокими скалами, он напоминает природный амфитеатр.
Это место удостоено Голубого флага — международного знака чистоты и безопасности. Над пляжем уютно раскинулась белоснежная деревня с серф-кемпами, кафешками с отличным кофе и видами, которые не отпускают.
Аррифана — это прежде всего территория сёрферов. Береговая линия отлично подойдёт как для новичков, так и для профессионалов.
Школы сёрфинга работают круглый год, а аренда досок доступна прямо в деревне. Самые внушительные волны приходят зимой, но и летом здесь нередко бывает весьма активно.
Если сёрфинг — не ваша стихия, Аррифана предложит альтернативы: солнечные ванны, прогулки вдоль побережья или расслабленное плавание.
Местные советуют купаться в южной части залива — там меньше людей и открывается вид на эффектную скалу Педра-да-Агулья, которая гордо поднимается из океана и стала символом региона.
Тем, кто любит треккинг, стоит пройтись по маршруту Рота-Висентина. Эта тропа на вершине утёса тянется через песчаные холмы с ароматами лаванды и тимьяна, ведёт мимо старинных фортов и выводит к другим великолепным пляжам — от златопесчаного Прайя-де-Монте-Клеригу до Прайя-да-Аморейра, где в океан впадает лазурная речка.
До Аррифаны легко доехать — всего 90 минут от аэропорта Фару. А ещё она удобно расположена рядом с очаровательными деревушками.
Например, до Алжезура всего 15 минут, а до уютной Одейше с каминными коттеджами — 40 минут вдоль живописного побережья.
Алга́рве (порт. Algarve,) — экономико-статистический регион в южной Португалии. Включает в себя округ Фару. Административный центр — город Фару.
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