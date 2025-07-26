Как избежать 'отключки' в походе: секреты питания для новичков, которые вы не знали

Собираясь в свой первый поход, новички штудируют десятки советов: выбрать удобные ботинки, проложить маршрут, взять аптечку. Но один важный момент часто остаётся за кадром — питание. А ведь именно неправильное питание может привести к серьёзному истощению, которое опытные туристы называют "отключкой".
Во время длительных физических нагрузок наш организм расходует гликоген — основной источник энергии, который мы получаем из углеводов. Если его запасы на нуле, начинается "отключка": ноги становятся ватными, в голове туман, хочется лечь и больше не вставать. Особенно опасно это в одиночном походе — без сил, вдали от людей, можно оказаться в беде.
Поздно. Начинать готовиться к нагрузке нужно минимум за пару дней. Организму важно накопить гликоген, и помогает в этом сбалансированное питание с акцентом на:
Это базовый "топливный бак", который позволяет выдерживать длительные походы без срывов.
Примерно за два часа до начала похода стоит позавтракать чем-то насыщенным углеводами — это даст "быструю энергию". Подойдут:
Чтобы не упасть от усталости в середине маршрута, берите лёгкие и питательные перекусы:
Регулярное пополнение энергии — залог стабильного темпа и хорошего самочувствия.
Если вы планируете сложный маршрут, стоит заранее увеличить интенсивность физических нагрузок. Это помогает мышцам научиться использовать и сохранять гликоген эффективнее.
А за день-два до похода можно устроить "углеводную загрузку" — увеличить долю углеводов в рационе, чтобы наполнить запасы энергии до краёв.
Запомните: планирование питания так же важно, как выбор маршрута. Заблаговременная подготовка, продуманный рацион и перекусы в пути помогут избежать "отключки" и превратить поход в удовольствие, а не испытание.
Гликоге́н — гексоза, гомополисахарид состава (C6H10O5)n, образованный остатками глюкозы, соединёнными связями α-1→4 (в местах разветвления — α-1→6). В клетках животных служит основным запасным углеводом и основной формой хранения глюкозы. Откладывается в виде гранул в цитоплазме в клетках многих типов (главным образом в клетках печени и мышц).
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