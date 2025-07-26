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Как избежать 'отключки' в походе: секреты питания для новичков, которые вы не знали

Туристы предупреждают: 7 перекусов, которые помогут избежать истощения в походе
2:36
Туризм

Собираясь в свой первый поход, новички штудируют десятки советов: выбрать удобные ботинки, проложить маршрут, взять аптечку. Но один важный момент часто остаётся за кадром — питание. А ведь именно неправильное питание может привести к серьёзному истощению, которое опытные туристы называют "отключкой".

человек на горе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человек на горе

Что такое "отключка" и почему она опасна?

Во время длительных физических нагрузок наш организм расходует гликоген — основной источник энергии, который мы получаем из углеводов. Если его запасы на нуле, начинается "отключка": ноги становятся ватными, в голове туман, хочется лечь и больше не вставать. Особенно опасно это в одиночном походе — без сил, вдали от людей, можно оказаться в беде.

За несколько часов до похода — не поздно?

Поздно. Начинать готовиться к нагрузке нужно минимум за пару дней. Организму важно накопить гликоген, и помогает в этом сбалансированное питание с акцентом на:

  • сложные углеводы (цельнозерновые продукты, бобовые),
  • нежирный белок (курица, рыба, яйца),
  • полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло).

Это базовый "топливный бак", который позволяет выдерживать длительные походы без срывов.

Что съесть перед выходом?

Примерно за два часа до начала похода стоит позавтракать чем-то насыщенным углеводами — это даст "быструю энергию". Подойдут:

  • каша с фруктами,
  • тост с арахисовой пастой,
  • банан и йогурт.

Что взять с собой?

Чтобы не упасть от усталости в середине маршрута, берите лёгкие и питательные перекусы:

  • батончики мюсли или гранолы,
  • сухофрукты,
  • орехи и пасты в порционных упаковках,
  • изотоники или вода с электролитами.

Регулярное пополнение энергии — залог стабильного темпа и хорошего самочувствия.

Не только еда: тренировки тоже важны

Если вы планируете сложный маршрут, стоит заранее увеличить интенсивность физических нагрузок. Это помогает мышцам научиться использовать и сохранять гликоген эффективнее.

А за день-два до похода можно устроить "углеводную загрузку" — увеличить долю углеводов в рационе, чтобы наполнить запасы энергии до краёв.

Запомните: планирование питания так же важно, как выбор маршрута. Заблаговременная подготовка, продуманный рацион и перекусы в пути помогут избежать "отключки" и превратить поход в удовольствие, а не испытание.

Уточнения

Гликоге́н — гексоза, гомополисахарид состава (C6H10O5)n, образованный остатками глюкозы, соединёнными связями α-1→4 (в местах разветвления — α-1→6). В клетках животных служит основным запасным углеводом и основной формой хранения глюкозы. Откладывается в виде гранул в цитоплазме в клетках многих типов (главным образом в клетках печени и мышц).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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