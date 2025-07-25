Протест на Сиросе: судно "Корона Айрис" не приняли в порту — за этим стоит не только политика

Корабль под израильским флагом "Корона Айрис" должен был пришвартоваться у острова Сирос в Греции, но план внезапно изменился. Судно направилось в кипрский порт Лимасол, так и не достигнув берега. Причина — протест местных жителей, выступивших с жёсткой антиизраильской позицией.
На острове Сирос активизировалась группа под названием "Мы по-прежнему активны". Через социальные сети они призвали граждан не допустить прибытия израильского судна.
Повод — якобы участившиеся случаи "провокационного поведения" со стороны израильских туристов. Однако настоящая цель акции — выразить солидарность с палестинским народом.
"Жители и гости Сироса не хотят видеть на острове израильских военных, переселенцев и сторонников войны и оккупации Палестины",- однозначно заявили организаторы.
Именно это заявление вызвало резонанс в израильской и греческой дипломатии.
Ситуация не осталась без внимания высокопоставленных лиц. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар связался со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом.
Во время беседы Саар выразил обеспокоенность действиями протестующих и призвал Афины вмешаться в ситуацию.
Пока "Корона Айрис" пришвартовалась на Кипре, и нет информации о планах судна вновь направиться к берегам Греции.
Протест на Сиросе стал не только актом солидарности с Палестиной, но и сигналом о напряжённости, распространяющейся за пределы Ближнего Востока.
Си́рос (греч. Σύρος), был также известен как Сира — остров в Греции, в Эгейском море. Самый населенный остров архипелага Киклады, расположен примерно в 140 километрах к юго-востоку от Афин.
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