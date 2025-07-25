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Протест на Сиросе: судно "Корона Айрис" не приняли в порту — за этим стоит не только политика

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1:49
Туризм

Корабль под израильским флагом "Корона Айрис" должен был пришвартоваться у острова Сирос в Греции, но план внезапно изменился. Судно направилось в кипрский порт Лимасол, так и не достигнув берега. Причина — протест местных жителей, выступивших с жёсткой антиизраильской позицией.

Корабль "Корона Айрис", Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Bahnfrend, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Корабль "Корона Айрис", Греция

Кто организовал протест?

На острове Сирос активизировалась группа под названием "Мы по-прежнему активны". Через социальные сети они призвали граждан не допустить прибытия израильского судна.

Повод — якобы участившиеся случаи "провокационного поведения" со стороны израильских туристов. Однако настоящая цель акции — выразить солидарность с палестинским народом.

Чего именно добивались активисты?

"Жители и гости Сироса не хотят видеть на острове израильских военных, переселенцев и сторонников войны и оккупации Палестины",- однозначно заявили организаторы.

Именно это заявление вызвало резонанс в израильской и греческой дипломатии.

Официальный Тель-Авив отреагировал

Ситуация не осталась без внимания высокопоставленных лиц. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар связался со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом.

Во время беседы Саар выразил обеспокоенность действиями протестующих и призвал Афины вмешаться в ситуацию.

Что дальше?

Пока "Корона Айрис" пришвартовалась на Кипре, и нет информации о планах судна вновь направиться к берегам Греции.

Протест на Сиросе стал не только актом солидарности с Палестиной, но и сигналом о напряжённости, распространяющейся за пределы Ближнего Востока.

Уточнения

Си́рос (греч. Σύρος), был также известен как Сира — остров в Греции, в Эгейском море. Самый населенный остров архипелага Киклады, расположен примерно в 140 километрах к юго-востоку от Афин.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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