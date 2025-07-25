Плывём по лагунам: каякинг 3 часа удовольствия на острове Бергеджи

Задумывались ли вы когда-нибудь, каково это — плыть на каяке над прозрачными лагунами, заглядывая в морские пещеры и любуясь подводными рифами, не погружаясь с аквалангом? Морская экскурсия у берегов острова Бергеджи — это возможность сделать именно это. И вам не нужен опыт или особая физическая подготовка, чтобы присоединиться.
На экскурсии используются устойчивые "сидячие” каяки — они не переворачиваются даже при волнении, а значит, вам не придётся беспокоиться о равновесии.
Всё путешествие проходит под чутким руководством профессионалов, хорошо знающих экологию региона и умеющих создать расслабляющую атмосферу.
Перед стартом вас ждёт короткий инструктаж. Затем — около трёх часов чистого удовольствия: остановки в живописных бухтах, рассказы гида о морской жизни, перерывы для купания и, конечно, моменты тишины, когда слышно только плеск воды.
После водной части тура вы можете:
Такое путешествие помогает выйти за рамки привычного, сблизиться с природой и вернуться домой с новым взглядом на мир. Даже если вы никогда не держали весло в руках — это будет легко, весело и по-настоящему вдохновляюще.
Кая́кинг (англ. kayaking; от эскалеут., каяк - букв. "мужская охотничья лодка", одиночная байдарка) — один из видов водного экстремального спорта (гребной спорт), водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна — каяка. Человека, занимающегося каякингом, называют "каякером" (kayaker).
Саво́на (итал. Savona, лиг. Sann-a) — крупнейший город Лигурии к западу от Генуи, административный центр одноимённой провинции, порт на Средиземном море.
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