Пассажиры-проходные вши: эксперты назвали 3 способа остановить тех, кто рвётся к выходу

Этикет в самолёте: почему стоять в проходе после посадки –— дурной тон

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любому, кто когда-либо летал, знакома суматоха, возникающая сразу после посадки, когда пассажиры стремятся первыми покинуть самолет, создавая затор в проходе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья в аэропорту

Таких назойливых людей в шутку называют "проходными вшами", и, если у вас нет критической необходимости спешить на пересадку, опережать сидящих впереди считается дурным тоном.

Однако эксперты по путешествиям рекомендуют сохранять спокойствие и проявлять вежливость по отношению к таким пассажирам, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Она также предлагает вежливо поинтересоваться у пассажира, стоящего в проходе, не торопится ли он по важным делам или из-за срочной пересадки. Если нет, тактично объясните, что существует установленный порядок выхода из самолета, позволяющий всем пассажирам покинуть салон в оптимальном темпе.

"Если человек не идет навстречу, знайте, что вы сделали все, что могли".

Джоди Р. Р. Смит, президент компании Mannersmith Etiquette Consulting, отмечает, что в определенных ситуациях нахождение в проходе может быть допустимо, но чаще всего это считается дурным тоном.

Смит считает, что если позволяет пространство, то стоящие в проходе пассажиры могут дать больше свободы движений тем, кто еще сидит в креслах и собирает свои вещи. Кроме того, это может облегчить доступ к багажным полкам.

Однако толкать других пассажиров в проходе совершенно недопустимо. Если проход занят, нужно дождаться своей очереди.

Лучший способ избежать толкучки — занять место у окна и оставаться там до тех пор, пока большинство пассажиров не покинет салон. Пассажирам, которым требуется больше времени или помощь при выходе, следует дождаться, пока все остальные не выйдут, как это обычно и предписывают авиакомпании, пишет nypost.

Уточнения

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.



