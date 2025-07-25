Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медленный режим заправки: способ избежать потерь топлива и сэкономить деньги
"Сферум" будет встроен в российский мессенджер Max к началу учебного года
Эффективные методы для очистки стиральной машины от запахов и плесени
Эксперты объяснили, как отличить охлаждённую рыбу от размороженной для засолки
Тканевые маски: утром для свежести или вечером для восстановления — что выбрать для вашей кожи
Хром и клетчатка: два союзника в борьбе с тягой к сладкому
Юлия Барановская показала, как отдыхает с сыновьями на Мадагаскаре
Спартак наказан КДК РФС: штрафы за поведение фанатов и тренеров в матче с Динамо
Исследование: слоны вблизи людей демонстрируют высокий уровень неофилии

Пассажиры-проходные вши: эксперты назвали 3 способа остановить тех, кто рвётся к выходу

Этикет в самолёте: почему стоять в проходе после посадки –— дурной тон
1:56
Туризм

Любому, кто когда-либо летал, знакома суматоха, возникающая сразу после посадки, когда пассажиры стремятся первыми покинуть самолет, создавая затор в проходе.

семья в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья в аэропорту

Таких назойливых людей в шутку называют "проходными вшами", и, если у вас нет критической необходимости спешить на пересадку, опережать сидящих впереди считается дурным тоном.

Однако эксперты по путешествиям рекомендуют сохранять спокойствие и проявлять вежливость по отношению к таким пассажирам, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Она также предлагает вежливо поинтересоваться у пассажира, стоящего в проходе, не торопится ли он по важным делам или из-за срочной пересадки. Если нет, тактично объясните, что существует установленный порядок выхода из самолета, позволяющий всем пассажирам покинуть салон в оптимальном темпе.

"Если человек не идет навстречу, знайте, что вы сделали все, что могли".

Джоди Р. Р. Смит, президент компании Mannersmith Etiquette Consulting, отмечает, что в определенных ситуациях нахождение в проходе может быть допустимо, но чаще всего это считается дурным тоном.

Смит считает, что если позволяет пространство, то стоящие в проходе пассажиры могут дать больше свободы движений тем, кто еще сидит в креслах и собирает свои вещи. Кроме того, это может облегчить доступ к багажным полкам.

Однако толкать других пассажиров в проходе совершенно недопустимо. Если проход занят, нужно дождаться своей очереди.

Лучший способ избежать толкучки — занять место у окна и оставаться там до тех пор, пока большинство пассажиров не покинет салон. Пассажирам, которым требуется больше времени или помощь при выходе, следует дождаться, пока все остальные не выйдут, как это обычно и предписывают авиакомпании, пишет nypost.

Уточнения

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Не сделала ничего плохого! Вайкуле против запрета концертов Орбакайте
Эффективные способы очистки духовки с помощью натуральных ингредиентов
Итальянский гимнаст в коме после падения на Универсиаде в Германии
Раствор с нашатырём и крахмалом помогает устранить налёт с фар
Олег Меньшиков показал отпуск в Италии: фото вызвали восторг у Аллы Пугачёвой
В Казани стартовал чемпионат по профессиональному мастерству для ветеранов СВО
История оживает: раскопки в Глостершире показывают жизнь римлян 2000 лет назад
Домашняя пони усыновила жеребёнка лошади Пржевальского в зоопарке Миннесоты
Силовые тренировки и омега-3 замедляют старение, утверждают ученые
Рецепт идеального домашнего майонеза без консервантов и искусственных добавок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.