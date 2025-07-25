Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британский аналитик рассказал о неожиданном уровне патриотизма в России
Украина предложила США затопить Прибалтику и Польшу
Германия отказалась от дальнобойных ракет для ВСУ
Как сделать пасту для мытья рук после ремонта автомобиля: рецепт с хозяйственным мылом и содой
Лучшие модели купальников для женщин с пышным бюстом
Трюк для идеальной чистоты зеркал: никаких разводов и следов
Заготавливаем лисички на зиму в банках с чесноком и укропом
Основные причины, по которым помидоры не краснеют
На Украине запущен трехэтапный план свержения Зеленского

Как Россия решает проблемы с мусором в самых популярных туристических зонах

В России увеличили переработку отходов: защита водных ресурсов и природы
4:28
Туризм

Российская природа подвергается все большему давлению, и власти регионам предстоит решать непростую задачу — как развивать экологический туризм, не нанося ущерба экосистемам. Для этого в стране активно внедряются природоохранные инициативы, особенно в самых популярных туристических зонах. Премьер-министр России Михаил Мишустин на международной экологической конференции в Республике Алтай подчеркнул, что защита природы стала одной из приоритетных задач.

Экологически чисто
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Экологически чисто

Конференция, которая проходит в живописном Манжероке, собрала делегации из России и стран СНГ. Мишустин отметил, что увеличивающаяся нагрузка на окружающую среду требует совместных усилий для улучшения экологической ситуации, ведь речь идет о здоровье и благополучии людей.

Экологический туризм в России — проблемы и решения

Одним из актуальных вопросов, о котором говорилось на конференции, стала проблема увеличения числа туристов и его воздействия на природу. Особенно это заметно в популярных регионах, таких как Краснодарский край и озеро Байкал. Однако в Республике Алтай, наоборот, удалось создать модель устойчивого туризма, которая помогает сохранять экологический баланс.

"В Алтайском крае мы смогли минимизировать промышленную нагрузку, сохранив природные ресурсы и эффективно управляя турпотоком. В отличие от других регионов, здесь нет мусорных коллапсов, а инфраструктура справляется с растущим потоком туристов", — отметил эксперт Роман Пукалов.

Мишустин добавил, что за последние годы значительно улучшилась переработка твердых отходов в России. Более половины мусора уже идет на переработку, а страна движется к созданию экономики замкнутого цикла, что должно помочь значительно уменьшить негативное воздействие на природу.

Защита природы и развитие туризма

Для того чтобы природа оставалась доступной для будущих поколений, Мишустин подчеркнул необходимость создания нужной инфраструктуры в национальных парках и заповедниках. По его словам, необходимо находить баланс между туристическими возможностями и защитой экосистем. В России уже создано более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, и число посетителей этих мест ежегодно растет.

Также премьер отметил, что в стране развивается система экологического туризма, в том числе трекинга. В прошлом году национальные парки России посетили более 17 миллионов человек. Важно, чтобы количество туристов не выходило за пределы экологической устойчивости территорий.

Проблемы с мусором и очистными сооружениями

Не все регионы, однако, могут похвастаться такой успешной системой, как в Алтайском крае. В Краснодарском крае, например, проблемы с переработкой отходов становятся все более острыми. Особенно сложная ситуация в Сочи и его окрестностях, где нет достаточного количества полигонов для мусора. В этих районах проблемы с вывозом отходов и с очистными сооружениями становятся критическими, особенно в пик туристического сезона.

"В некоторых местах туристы создают огромные проблемы с мусором, что усугубляется отсутствием мощных полигонов и перерабатывающих предприятий. Эта ситуация требует срочного решения", — добавил Пукалов.

Сотрудничество стран для решения экологических проблем

На конференции обсуждались не только проблемы России, но и вопросы экологии на территории Евразии. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что его страна активно готовится к изменениям, вызванным глобальным потеплением, и готовит новые экологические законы. Проблемы изменения климата и защиты природных территорий стали центральными темами для всех участников.

Идеи для устойчивого туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что устойчивый туризм в России развивается благодаря сочетанию строгого контроля и поддерживающих мер. Ожидается, что в будущем будет создано больше туристических маршрутов, которые будут бережно относиться к природным территориям, а посетители будут обучаться экологической ответственности.

Уточнения

Национа́льный парк — особо охраняемая природная территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека.

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Британский аналитик рассказал о неожиданном уровне патриотизма в России
Украина предложила США затопить Прибалтику и Польшу
Германия отказалась от дальнобойных ракет для ВСУ
Как сделать пасту для мытья рук после ремонта автомобиля: рецепт с хозяйственным мылом и содой
Лучшие модели купальников для женщин с пышным бюстом
Трюк для идеальной чистоты зеркал: никаких разводов и следов
В России увеличили переработку отходов: защита водных ресурсов и природы
Заготавливаем лисички на зиму в банках с чесноком и укропом
Основные причины, по которым помидоры не краснеют
На Украине запущен трехэтапный план свержения Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.