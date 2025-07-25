В Ставрополье сбили 37 дронов: как это отразилось на аэропортах

Аэропорты Северного Кавказа закрыты из-за массовой атаки дронов

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Массированная атака дронов нарушила работу аэропортов и вызвала массовые задержки рейсов. Ночью в небе над Невинномысском было сбито 37 дронов, а Минобороны сообщило о пяти сбитых БПЛА. Глава города Михаил Миненков успокоил жителей, заявив, что ситуация находится под контролем, а к утру режим беспилотной опасности был снят. Рассказывает newstracker.ru.

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Как сбитые дроны повлияли на безопасность региона

Аэропорты Северного Кавказа временно приостановили свою работу. Росавиация ввела план "Ковер" для воздушных гаваней Ставрополя, Минеральных Вод и других городов региона. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

Задержки рейсов: какие направления пострадали

По данным табло Минеральных Вод, на вылет задерживаются семь рейсов: в Москву (три рейса), Стамбул, Сочи, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На прилет задержаны 12 рейсов: в Екатеринбург, Ташкент, Челябинск, Астану, Тбилиси, Сочи, Анталью, Москву, Стамбул и Санкт-Петербург.

Возобновление работы аэропорта Минеральные Воды

В 7 утра аэропорт Минеральных Вод сообщил, что ограничения сняты, и воздушная гавань возобновила приём и выпуск рейсов. В сообщении подчеркнули, что временные ограничения были введены исключительно для обеспечения безопасности полетов.

Что случилось и как реагируют власти

Власти уверяют, что ситуация находится под контролем, а временные ограничения были введены для безопасности полетов.

Уточнения

Автономный транспорт или Беспилотный транспорт — вид транспорта, основанный на автономной системе управления.



Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).

