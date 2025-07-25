В Ставрополье сбили 37 дронов: как это отразилось на аэропортах

Массированная атака дронов нарушила работу аэропортов и вызвала массовые задержки рейсов. Ночью в небе над Невинномысском было сбито 37 дронов, а Минобороны сообщило о пяти сбитых БПЛА. Глава города Михаил Миненков успокоил жителей, заявив, что ситуация находится под контролем, а к утру режим беспилотной опасности был снят. Рассказывает newstracker.ru.
Аэропорты Северного Кавказа временно приостановили свою работу. Росавиация ввела план "Ковер" для воздушных гаваней Ставрополя, Минеральных Вод и других городов региона. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.
По данным табло Минеральных Вод, на вылет задерживаются семь рейсов: в Москву (три рейса), Стамбул, Сочи, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На прилет задержаны 12 рейсов: в Екатеринбург, Ташкент, Челябинск, Астану, Тбилиси, Сочи, Анталью, Москву, Стамбул и Санкт-Петербург.
В 7 утра аэропорт Минеральных Вод сообщил, что ограничения сняты, и воздушная гавань возобновила приём и выпуск рейсов. В сообщении подчеркнули, что временные ограничения были введены исключительно для обеспечения безопасности полетов.
Власти уверяют, что ситуация находится под контролем, а временные ограничения были введены для безопасности полетов.
Автономный транспорт или Беспилотный транспорт — вид транспорта, основанный на автономной системе управления.
Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).
Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?