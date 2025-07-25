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В Ставрополье сбили 37 дронов: как это отразилось на аэропортах

Аэропорты Северного Кавказа закрыты из-за массовой атаки дронов
1:45
Туризм

Массированная атака дронов нарушила работу аэропортов и вызвала массовые задержки рейсов. Ночью в небе над Невинномысском было сбито 37 дронов, а Минобороны сообщило о пяти сбитых БПЛА. Глава города Михаил Миненков успокоил жителей, заявив, что ситуация находится под контролем, а к утру режим беспилотной опасности был снят. Рассказывает newstracker.ru.

БЛП
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
БЛП

Как сбитые дроны повлияли на безопасность региона

Аэропорты Северного Кавказа временно приостановили свою работу. Росавиация ввела план "Ковер" для воздушных гаваней Ставрополя, Минеральных Вод и других городов региона. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

Задержки рейсов: какие направления пострадали

По данным табло Минеральных Вод, на вылет задерживаются семь рейсов: в Москву (три рейса), Стамбул, Сочи, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На прилет задержаны 12 рейсов: в Екатеринбург, Ташкент, Челябинск, Астану, Тбилиси, Сочи, Анталью, Москву, Стамбул и Санкт-Петербург.

Возобновление работы аэропорта Минеральные Воды

В 7 утра аэропорт Минеральных Вод сообщил, что ограничения сняты, и воздушная гавань возобновила приём и выпуск рейсов. В сообщении подчеркнули, что временные ограничения были введены исключительно для обеспечения безопасности полетов.

Что случилось и как реагируют власти

Власти уверяют, что ситуация находится под контролем, а временные ограничения были введены для безопасности полетов.

Уточнения

Автономный транспорт или Беспилотный транспорт — вид транспорта, основанный на автономной системе управления.

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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