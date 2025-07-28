Вкус Парижа с уникальной атмосферой: 8 ресторанов, которые стоит посетить этим летом

Где поесть летом в Париже: 8 ресторанов, которые удивят вас своей оригинальной концепцией

3:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы собираетесь провести летние каникулы в Париже, не забудьте посетить эти 8 ресторанов, которые предложат вам не только вкусную еду, но и уникальную атмосферу. В каждом из них можно не только отведать изысканные блюда, но и насладиться оригинальными концепциями и новыми гастрономическими направлениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Pierre Blaché from Paris, France, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рестораны

Pantobaguette

Уютно расположенный в 18-м округе, этот ресторан — настоящий рай для ценителей вкусной еды и новых гастрономических направлений. С июня под руководством нового шеф-повара Рудольфа Граффена в меню появились уникальные блюда, вдохновленные как французским, так и его опытом работы других странах. Здесь можно попробовать яйца адзицукэ с майонезом васаби, равиоли с копчёной рикоттой и папарделле на японских углях (binchotan). В бокале — необычные коктейли, например, "Кальенте Маргарита".

Petrossian

Знаменитый ресторан, расположенный напротив бутика, предлагает блюда из морепродуктов. Икра, лосось, фаршированные яйца с икрой, крабовый салат — это только начало. Шеф-повар Давид Тутен, обладатель двух звёзд Мишлен, создает блюда, достойные настоящих гурманов.

Amalthée

Этот модный брассери в Булони радует посетителей даже в жаркие летние дни. Здесь подают блюда из сезонных продуктов, такие как карпаччо из морского леща или салат с лобстером. Вечером можно попробовать камбалу меньер с соусом бер блан и завершить ужин десертом "Павлова" с красными ягодами, который многие считают лучшим в Париже.

La Marina Les Maquereaux

Новый ресторан на барже в 16-м округе, который сочетает ресторан, устричный бар, бассейн и детскую зону. Здесь можно насладиться не только вкусной едой, но и отдыхом под зажигательные диджей-сеты.

Joli

Этот ресторан, ранее известный как Fabula, теперь работает круглогодично и предлагает оригинальные интерпретации классических французских блюд с элементами японской кухни. Попробуйте карамелизированные баклажаны с пивом-стаутом и утиную грудку с семенами апельсина.

Bonne Heure

Новый бистро в районе Пигаль с уютной террасой. Заведение предлагает классические блюда парижских бистро с современными акцентами, такие как копченые яйца с майонезом и картофель фри с курицей "Суприм". А для сладкоежек — шоколадный мусс с солёной карамелью.

Zinqué

Франко-калифорнийский бистро с большой террасой в центре Парижа. Заведение известно своим завтраком с авокадо на тостах и буррито, а также жареной курицей и салатами. Выпейте матча или латте и насладитесь атмосферой кафе, вдохновленного лос-анджелевским стилем Venice Beach.

Liza à l'hôtel Panache

Восточная кухня с парижским акцентом. В этом ливанском ресторане Liza в отеле Panache, который находится между площадью Пигаль и Гран Бульвар (Grands Boulevards), можно попробовать такие блюда, как хумус, фалафель и мусаку, а также современные творения шеф-повара Жана Фареса, включая креветки (crevettes en ossmalié) и тако с бараниной.

Париж — это не только город искусства, но и гастрономических открытий. Эти рестораны подарят вам незабываемые впечатления от летнего отдыха, с уникальными блюдами и атмосферой, которую можно найти только в столице Франции.

Уточнения

Паппарде́лле (от итал. pappare «жадно есть», «сожрать») — большие, очень широкие, плоские макаронные изделия, похожие на широкие фетучини, происходящие из Тосканы.



Павлова (англ pavlova, сокр. pav; произносится [pævˈloʊvə] или [ˈpɑːvləvə]) — торт-безе со свежими фруктами, особенно популярный в Новой Зеландии и Австралии.



Бер блан (фр. beurre blanc, «белое масло») — французский тёплый эмульгированный масляный соус, приготовленный из выпаренной смеси лука-шалота, уксуса и/или белого вина (обычно мюскаде), в которую добавляют и взбивают после нагрева размягчённое сливочное масло, чтобы предотвратить расслоение.



Камбала меньер (фр. Sole meunière или sole à la meunière) — классическое французское рыбное блюдо, состоящее из камбалы (морского языка), посыпанной мукой и обжаренной, которая поливается горячим растопленым маслом, лимонным соком и посыпается петрушкой.



Та́ко (исп. taco; во мн. ч. — tacos) — традиционное блюдо мексиканской кухни.



Фала́фель — блюдо, представляющее собой жареные во фритюре шарики из измельчённых бобовых (обычно нута, но не только), приправленные пряностями.



Муса́ка — традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке.

