Где мосты рассказывают легенды, а улицы — стихи: 3 города Европы, которые стоит увидеть

Что нужно увидеть в Венеции, Риме и Вене — самые важные достопримечательности по мнению гидов

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европа всегда манила туристов своими историческими памятниками, средневековыми замками и культурным наследием. Городам Старого Света удается сочетать древние традиции и современную жизнь, создавая уникальную атмосферу для путешественников. Вот несколько красивейших городов Европы, которые стоит обязательно посетить.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Церковь Сан-Джорджо в Венеции

Венеция, Италия

Венеция, основанная в 421 году, является одним из самых известных и романтичных городов мира. Венеция — это уникальный архитектурный ансамбль, который сформировался в XIV-XVI веках, когда город был одним из крупнейших в Европе. Он состоит из 118 островов Венецианской лагуны и славится своими каналами и архитектурой. Что здесь обязательно стоит увидеть?

Дворец Дожей — готическую резиденцию венецианских правителей.

Гранд-канал и мост Риальто , разделяющие город на две части.

Мост Вздохов — один из самых известных мостов Венеции. Он соединяет дворец дожей с бывшей тюрьмой. По легенде, осуждённые, проходя по нему, вздыхали, бросая последний взгляд на волшебную Венецию.

Венеция — это настоящий музей под открытым небом, который погружает в атмосферу Средневековья и Ренессанса.

Рим, Италия

Рим, основанный в 753 году до нашей эры, считается одним из самых древних городов Европы и является столицей современной Италии. Этот город, на берегах реки Тибр, сыграл важнейшую роль в истории Европы. Что стоит увидеть в Риме:

Римский форум , Колизей и Пантеон — символы древнеримской цивилизации.

Фонтан Треви, Площадь Испании и Собор Святого Петра в Ватикане — для любителей архитектуры и искусства.

Вена, Австрия

Вена — город с невероятной архитектурой, искусством и культурным наследием. Столицу Австрии стоит посетить ради:

Хофбурга — зимней резиденции династии Габсбургов.

Собора Святого Стефана в готическом стиле.

Музейного квартала с огромным количеством произведений искусства и дворцов.

Среди других достопримечательностей Вены: Барочная церковь Святого Петра, Венский оперный театр, дворец Бельведер и часы Анкерур в стиле модерн.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии.

