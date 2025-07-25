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Куда можно идти на пляж в Нижнем Новгороде: 11 безопасных мест для купания

В Нижнем Новгороде проверили 11 водоемов на безопасность для купания
2:21
Туризм

В этом году отдых на воде в Нижнем Новгороде стал еще безопаснее — Роспотребнадзор подтвердил, что 11 мест для купания прошли все необходимые проверки и не представляют угрозы для здоровья. Так же сообщает нам Nessnn.ru.

Отдых на природе
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на природе

Список безопасных водоемов по районам города

На 25 июля специалисты ведомства опубликовали актуальный список водоемов, где можно спокойно наслаждаться летним отдыхом. Список включает как известные, так и менее популярные озера.

  • Сормово: Пестичное, Светлоярское, Лунское;
  • Канавинский район: Больничное, Мещерское, Сортировочное;
  • Ленинский район: Силикатное;
  • Автозавод: Пермяковское, озеро в парке им. «777-летия Н. Новгорода», в Автозаводском парке 1-й и 2-й очереди (ул. Смирнова, Молодежный проспект).

Почему важно выбирать проверенные водоемы

Не все водоемы города прошли проверку. Существуют зоны, где купаться не стоит из-за плохого качества воды. Специалисты предупреждают о возможных рисках в водоемах с цветущей поверхностью или водорослями, а также в тех местах, где обитают водоплавающие птицы. Такие условия создают благоприятную среду для бактерий и паразитов.

Опасные места для купания: что стоит избегать

Кроме того, стоит избегать купания в районах, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, свалкам или промышленным зонам. Вода в этих местах может содержать вредные химические вещества.

Как правильно выбирать место для отдыха у воды

Важно помнить, что в водоемах, где установлены предупреждающие знаки или ограждения, купаться строго запрещено. Роспотребнадзор не занимается исследованием воды в таких местах.

Как менялся список безопасных водоемов

Интересно, что неделю назад безопасными водоемами признали всего 8 мест. Это означало, что озера ПКиО 1-й очереди, Больничное и Мещерское не прошли проверку. Список с каждым разом пополняется, и теперь жители города могут наслаждаться летом в безопасных условиях.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах, а также в сферах здорового питания, организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

Водоём — постоянное или временное скопление стоячей или со сниженным стоком воды в естественных или искусственных впадинах (озёра, водохранилища, пруды и так далее).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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