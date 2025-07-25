Куда можно идти на пляж в Нижнем Новгороде: 11 безопасных мест для купания

В этом году отдых на воде в Нижнем Новгороде стал еще безопаснее — Роспотребнадзор подтвердил, что 11 мест для купания прошли все необходимые проверки и не представляют угрозы для здоровья. Так же сообщает нам Nessnn.ru.
На 25 июля специалисты ведомства опубликовали актуальный список водоемов, где можно спокойно наслаждаться летним отдыхом. Список включает как известные, так и менее популярные озера.
Не все водоемы города прошли проверку. Существуют зоны, где купаться не стоит из-за плохого качества воды. Специалисты предупреждают о возможных рисках в водоемах с цветущей поверхностью или водорослями, а также в тех местах, где обитают водоплавающие птицы. Такие условия создают благоприятную среду для бактерий и паразитов.
Кроме того, стоит избегать купания в районах, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, свалкам или промышленным зонам. Вода в этих местах может содержать вредные химические вещества.
Важно помнить, что в водоемах, где установлены предупреждающие знаки или ограждения, купаться строго запрещено. Роспотребнадзор не занимается исследованием воды в таких местах.
Интересно, что неделю назад безопасными водоемами признали всего 8 мест. Это означало, что озера ПКиО 1-й очереди, Больничное и Мещерское не прошли проверку. Список с каждым разом пополняется, и теперь жители города могут наслаждаться летом в безопасных условиях.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах, а также в сферах здорового питания, организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.
Водоём — постоянное или временное скопление стоячей или со сниженным стоком воды в естественных или искусственных впадинах (озёра, водохранилища, пруды и так далее).
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