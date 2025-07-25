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Готическая магия: три собора, которые стали символами эпохи

Готические шедевры Европы: Нотр-Дам, Кёльнский и Миланский соборы — гиды
1:46
Туризм

Готическая архитектура с её стрельчатыми арками, витражами и высокой вертикальностью привлекает взгляд и вызывает восхищение. Каждый собор, выполненный в этом стиле — это не просто здание, а целый мир, наполненный историей и мистической атмосферой. Вот три самых знаменитых готических собора, которые оставляют незабываемое впечатление.

Нотр-Дам-де-Пари
Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нотр-Дам-де-Пари

Нотр-Дам-де-Пари, Франция

Фасад Нотр-Дама, с его мощью и хрупкой ажурностью, поражает своей красотой. Внутри собора царит полумрак, а солнечные лучи, проникающие через витражи, окрашивают колонны в оттенки драгоценных камней. Собор, строительство которого началось в 1163 году, является образцом высокой готики: двустворчатый фасад с галереей королей, аркбутаны и знаменитое окно-роза.

Кёльнский собор, Германия

Этот собор в Кёльне, строительство которого продолжалось почти 600 лет,самый высокий готический собор в мире. Его фасад, увенчанный фиалами и крестоцветами, поражает величием и мощью. Внутри строгие колонны и высокий потолок создают ощущение невероятного величия. Собор буквально устремляется в небо.

Миланский собор, Италия

Миланский собор, с его воздушными шпилями и величественным фасадом, кажется лёгким и изящным. Его терраса с множеством шпилей напоминает фантастический пейзаж, а внутренняя часть слабо освещена, что подчеркивает мощь колонн и сводов. Итальянская интерпретация готики с ломбардским акцентом создаёт атмосферу изысканного каменного кружева.

Уточнения

Витра́ж (фр. vitrage - застекление, от лат. vitrum - стекло) — в общем значении: застеклённая поверхность стен, оконных или дверных проёмов; в том числе с применением стёкол с картинами или цветными узорами.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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