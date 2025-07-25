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Сказочный замок в сердце города, переживший войну и град: что скрывают его витражи

Лермонтовская галерея в Пятигорске: архитектурное наследие и историческая значимость — гиды
2:14
Туризм

Если вы окажетесь в Пятигорске, обязательно посетите Лермонтовскую галерею. Это одно из самых красивых и необычных зданий города, расположенное в парке Цветник. С её изысканными ажурными узорами и архитектурой она неизменно привлекает внимание.

лермонтовская галерея
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Денисенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
лермонтовская галерея

История галереи

Галерея была построена в 1900 году, когда директором Кавказских минеральных вод стал Владимир Хвощинский. Он активно работал над реализацией госплана по развитию курортных городов и мечтал вывести их на европейский уровень. Здание галереи было собрано из готовых частей, как настоящий конструктор.

Почему именно Лермонтов

Хотя Михаил Лермонтов ушёл из жизни более 60 лет до постройки галереи, его имя выбрали не случайно. Поэт жил в Пятигорске и писал здесь свои последние стихи. Он описывал местные пейзажи в романе "Герой нашего времени". Так галерея получила имя Лермонтова, чтобы подчеркнуть важность этого культурного места.

Испытания временем

Галерея пережила многое: в 1936 году её витражи были разрушены градом, а во время войны здание было повреждено бомбами. Однако каждый раз она восстанавливалась и продолжала служить городу. В 1920 году здесь открылся первый советский театр Пятигорска, а в 1925 году установили первый репродуктор, который транслировал голос Москвы.

Архитектурные особенности

Галерея выглядит как сказочный замок с длиной здания в 80 метров. В её архитектуре выделяются:

  • Металлический каркас с коваными узорами

  • Цветные витражи, создающие уникальную атмосферу

  • Башенки с острыми шпилями и сцена, на которой выступал Шаляпин

Сегодня галерея является частью Северо-Кавказской филармонии и включает концертный зал на 425 мест.

Панорама с галереи

Из галереи открывается потрясающий вид на гору Машук, что делает это место ещё более привлекательным для туристов.

Уточнения

Карка́с внутренняя несущая конструкция, состоящая из сочетания линейных элементов. Каркас призван выдерживать нагрузки, обеспечивать прочность и устойчивость объекта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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