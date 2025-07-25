По следам легенд: маршрут, который соединяет тайны прошлого с красотами природы

В Саратовской области открылся новый маршрут, который уже успел привлечь внимание любителей активного отдыха и путешествий — "Белая полоса". Этот уникальный маршрут длиной 17 км начинается в селе Белогорское, родине дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова, и ведёт к знаменитому Утёсу Степана Разина.
Утёс Степана Разина — это не только историческое место, но и загадочное пространство, окутанное романтикой старинных легенд. Одна из них гласит, что с этого утёса Разин сбросил персидскую княжну. В окрестном овраге с жутковатым названием "Тюрьма" держали пленных, а в пещерах Дурман-горы якобы до сих пор скрыты несметные сокровища.
Этот маршрут идеален для любителей хайкинга и велопрогулок. Путешественники могут отправиться сюда с палаткой или остановиться в уютном глэмпинге. Вечером, удалившись от городских огней, они смогут любоваться Млечным Путём прямо над головой.
По пути вас ждут уникальные природные и культурные объекты: загадочные "шагающие дубы", старинная церковь, развалины алебастрового завода, а также живописные овраги, холмы и смотровые площадки. В этом месте Волга такая широкая — целых 13 км, что создаётся ощущение, будто вы стоите на берегу настоящего моря.
Лучшее время для путешествия по маршруту "Белая полоса" — с апреля по октябрь. В этот период Волга особенно красива, а меловые склоны белеют на фоне бескрайнего неба.
Во́лга (мар. Юл, чув. Атӑл, тат. Идел, калм. Иҗил-һол) — река в европейской части России (небольшая часть дельты Волги, вне основного русла реки, находится на территории Казахстана).
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