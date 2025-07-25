По следам легенд: маршрут, который соединяет тайны прошлого с красотами природы

Маршрут Белая полоса в Саратовской области: путешествие к легендарному Утёсу Разина

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Саратовской области открылся новый маршрут, который уже успел привлечь внимание любителей активного отдыха и путешествий — "Белая полоса". Этот уникальный маршрут длиной 17 км начинается в селе Белогорское, родине дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова, и ведёт к знаменитому Утёсу Степана Разина.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ туризм 2025

Легенды Утёса Разина

Утёс Степана Разина — это не только историческое место, но и загадочное пространство, окутанное романтикой старинных легенд. Одна из них гласит, что с этого утёса Разин сбросил персидскую княжну. В окрестном овраге с жутковатым названием "Тюрьма" держали пленных, а в пещерах Дурман-горы якобы до сих пор скрыты несметные сокровища.

Природные красоты маршрута

Этот маршрут идеален для любителей хайкинга и велопрогулок. Путешественники могут отправиться сюда с палаткой или остановиться в уютном глэмпинге. Вечером, удалившись от городских огней, они смогут любоваться Млечным Путём прямо над головой.

По пути вас ждут уникальные природные и культурные объекты: загадочные "шагающие дубы", старинная церковь, развалины алебастрового завода, а также живописные овраги, холмы и смотровые площадки. В этом месте Волга такая широкая — целых 13 км, что создаётся ощущение, будто вы стоите на берегу настоящего моря.

Когда лучше посетить маршрут

Лучшее время для путешествия по маршруту "Белая полоса" — с апреля по октябрь. В этот период Волга особенно красива, а меловые склоны белеют на фоне бескрайнего неба.

Уточнения

Во́лга (мар. Юл, чув. Атӑл, тат. Идел, калм. Иҗил-һол) — река в европейской части России (небольшая часть дельты Волги, вне основного русла реки, находится на территории Казахстана).

