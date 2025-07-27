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Какие правила нарушают гости Диснейленда и что за это грозит

Принципы поведения в Disney World: как избежать неприятных последствий
3:02
Туризм

Disney World строго следит за соблюдением своего кодекса поведения, который включает в себя разнообразные правила, направленные на поддержание безопасной и семейной атмосферы. Нарушения этих правил могут привести к неприятным последствиям, включая выдворение из парка.

Минни и Миккимаус
Фото: commons.wikimedia by PoonKaMing (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минни и Миккимаус

Одним из самых популярных нарушений является несоответствующий дресс-код. В мае 2022 года одну тиктокершу попросили сменить одежду, так как её топ был признан неуместным в рамках дресс-кода Disney, который запрещает чересчур откровенную одежду.

Кроме того, использование вспышки на тёмных аттракционах может привести к предупреждению или даже выдворению. Также гости в костюмах персонажей могут вызвать обеспокоенность у службы безопасности, особенно если они взрослые, что порой вызывает недовольство у других посетителей.

Особое внимание в Disney уделяется запрету на курение и вейпинг, которые на территории парков строго запрещены. В 2023 году два ютубера были выведены из Диснейленда за курение вейпов. Это является важной частью стремления компании обеспечить здоровую атмосферу для всех посетителей.

Важно помнить, что соблюдение субординации также играет большую роль: попытки обойти очередь на аттракционы или стычки — это серьёзные нарушения. Например, группа гостей была выдворена в прошлом году за неоднократные попытки проскочить без очереди и участие в драке.

Один из самых громких инцидентов произошёл в "Волшебном королевстве", когда туристка из Испании была арестована за нападение на 17-летнюю девушку во время вечернего парада. Подросток заявила, что туристка схватила её за руку, оставив синяки, и попыталась оттащить в сторону. Однако, несмотря на отсутствие других травм или записей с камер наблюдения, туристка была обвинена в жестоком обращении с ребёнком и получила запрет на посещение территории Disney. По свидетельству журнала People, залог составил $2500.

Кроме того, Disney строго запрещает использование дронов и других радиоуправляемых устройств. В 2020 году мужчина получил предупреждение за полёт дрона над Walt Disney World, что также нарушает безопасность в парке. Важно помнить, что такие устройства могут создавать угрозу для других гостей и сотрудников.

Disney всегда стремится поддерживать семейную атмосферу и безопасность на территории парков. Поэтому, чтобы избежать выдворения, достаточно следовать простым правилам, читать официальные инструкции и использовать здравый смысл. Важно помнить, что любое деструктивное поведение, в том числе драки или несанкционированное использование оборудования, не терпится в этом мире магии и волшебства.

Уточнения

Дисней Уорлд (англ. Disney World), официальное название — «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» (англ. Walt Disney World Resort) — самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире, покрывающий площадь примерно в 100 км².

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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