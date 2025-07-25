Возвращение легенды: Париж празднует открытие сезона купания в Сене после векового перерыва

Париж празднует: купание в Сене вернулось после 100 лет запрета

Впервые с 1923 года культовая Сена вновь доступна для купания. Это знаменательный момент в истории Парижа.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Река Сена

В субботнее утро, 19 июля, в 8 часов утра, толпы пловцов собрались на берегах знаменитой реки, чтобы стать частью исторического события — открытия купального сезона.

Это важное событие стало результатом десятилетий кропотливой работы по очистке Сены, которая более века была закрыта для купания из-за загрязнения и соображений безопасности.

В преддверии прошлогодних Олимпийских игр, где проводились соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону, в очистку реки было вложено более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Запрет на купание в Сене был введен в 1923 году из-за высокого уровня загрязнения и опасности несчастных случаев, связанных с активным судоходством.

На протяжении многих лет предлагались различные планы по снятию запрета, в том числе инициатива, выдвинутая в 1988 году тогдашним мэром, а впоследствии президентом Франции Жаком Шираком, который обещал парижанам, что когда-нибудь они смогут наслаждаться купанием в реке. И вот это обещание стало реальностью.

По словам властей, вода теперь безопасна для купания, так как проводится ежедневный мониторинг уровня бактерий, а на всех участках для купания дежурят спасатели.

Марк Гийом, префект парижского региона Иль-де-Франс, заявил в интервью EuroNews об исключительном качестве воды.

Три специально отведенные зоны для купания расположены вдоль реки: возле Эйфелевой башни, рядом с собором Парижской Богоматери и в восточной части Парижа.

Каждая зона оборудована раздевалками, душевыми и зонами отдыха в пляжном стиле, вмещающими до 300 человек.

Купальные зоны будут открыты до 31 августа, вход бесплатный в установленное время.

Уточнения

Триатло́н (троебо́рье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

