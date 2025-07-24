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Тайные знаки раздражения: 7 привычек пассажиров, которые вызывают возмущение в поезде

Этикет в поездах: 7 ошибок, которые совершают пассажиры — совет эксперта
2:30
Туризм

Лето в самом разгаре, и независимо от планов на этот сезон, всем известно, что неприятные попутчики могут добавить лишнего напряжения в любую поездку.

мужчина в поезде
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина в поезде

Чтобы не оказаться в числе таких пассажиров, издание Business Insider обратилось к британскому эксперту по этикету Уильяму Хэнсону, сотрудничающему с европейским приложением для бронирования билетов Trainline, чтобы узнать, чего стоит избегать в поездах.

Вот семь основных ошибок, которые совершают путешественники: от размещения сумок на сиденьях до прослушивания громкой музыки.

Не используйте громкую связь. Хэнсон не рекомендует отвечать на звонки, используя громкую связь. Он отметил, что понимает нежелание долго держать телефон у уха, но это не оправдывает разговор на громкой связи.

"Это объясняет, но не оправдывает", — подчеркнул он. — Представьте, если бы все так делали, мы бы сидели в вагоне, говоря по громкой связи, это была бы настоящая какофония. Ничего нельзя было бы расслышать".

Следите за громкостью музыки в наушниках. Слишком громкая музыка, даже в наушниках, может мешать окружающим.

"Некоторые наушники пропускают звук, когда громкость слишком высока, и ваш любимый плейлист становится помехой для других, — написал Хэнсон в руководстве Trainline по этикету в поездах. — Не всем понравятся ваши музыкальные вкусы".

Есть в поезде — это нормально, особенно в длительных поездках, но Хэнсон рекомендует внимательно относиться к выбору еды. Один из продуктов, которые он не советует брать с собой, — это апельсины.

"Какой бы вкусный и богатый витамином D ни был апельсин, его запах может быть неприятен окружающим, — сказал он. — Вместо этого выбирайте бутерброды, багеты, шоколад, конфеты или чипсы".

Если вы путешествуете с питомцем, не ждите, что всем будет комфортно. Исследование Trainline показало, что 25% людей испытывают дискомфорт, сидя рядом с собакой. Хэнсон советует проявлять инициативу и спрашивать попутчиков об их отношении к животному.

Самый простой совет?

"Разговаривайте и будьте разумны, — сказал Хэнсон. — Мы подстраиваемся под настроение собеседника. Если вы начнете с агрессии, получите такую же реакцию".

Уточнения

Какофо́ния (др.-греч. κακός – «плохой» + φωνή – «звук») — сочетания звуков, воспринимаемые как хаотическое и бессмысленное их нагромождение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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