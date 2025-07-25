Искья: раскройте тайны термальных источников и ощутите магию закатов

Искья — не просто курорт. Это вулканический остров с тысячелетней историей, горячими источниками, яркой зеленью и песчаными пляжами. Здесь можно восстановить силы, утонуть в термальной воде, посмотреть на закат с чашкой местного вина — и просто замедлиться.
На Искье буквально всё говорит о здоровье через воду — не зря именно здесь СПА расшифровывается как salus per aquam. Посетите крупнейшие термальные парки — Негомбо и Сады Посейдона, или загляните в старейший термальный источник Фонте делла Нинфа Нитро, где чувствуется дыхание античности.
Уникальное место, где горячие термальные воды выходят прямо в море. Купаться здесь можно даже ночью, наслаждаясь видом на заходящее солнце — сочетание моря и горячих струй действительно неповторимо.
Ночной круиз вдоль побережья — это кадры, которые останутся в памяти навсегда: скалы, скрытые бухты, мягкое освещение закатного неба и сверкающая вода.
Сад Ла-Мортелла, основанный Сюзанной Уолтон, супругой композитора Уильяма Уолтона, — это оазис из экзотических растений, искусства и музыки. А вечером можно устроить ужин в Giardini Ravino — ещё одном зелёном чуде с потрясающей кухней и атмосферой.
Благодаря вулканической почве на Искье прекрасно растёт виноград, особенно сорт Бьянколелла. Не упустите шанс заглянуть в небольшую винодельню, где всё делают с душой и по старинке.
Ближайший аэропорт — Неаполь Каподичино. Оттуда за 60-90 минут на пароме (Snav, Alilauro, Caremar, Medmar) вы доберётесь до Искьи. Билет — от €12 до €26, в зависимости от типа рейса.
Остров удобен для пешеходов: большинство зон закрыты для авто. Работает автобусная сеть EAVY, билет стоит €1,70 в предварительной продаже и €2,20 в автобусе. Также можно взять такси или попробовать традиционные мотороллеры.
И́скья (итал. Ischia) — вулканический остров в Тирренском море, в северной части входа в Неаполитанский залив, у западного побережья Италии. Также известен под названием "Энария" (Aenaria). Остров является частью провинции Неаполь региона Кампания. Святой покровитель острова — Иоанн Иосиф Креста.
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