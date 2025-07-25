Искья: раскройте тайны термальных источников и ощутите магию закатов

5 уникальных мест на Искье: термальные источники, винодельни и ботанические сады

3:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Искья — не просто курорт. Это вулканический остров с тысячелетней историей, горячими источниками, яркой зеленью и песчаными пляжами. Здесь можно восстановить силы, утонуть в термальной воде, посмотреть на закат с чашкой местного вина — и просто замедлиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Zigomitros Athanasios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревня Искья

Что стоит сделать на Искье

1. Расслабиться в термальных водах

На Искье буквально всё говорит о здоровье через воду — не зря именно здесь СПА расшифровывается как salus per aquam. Посетите крупнейшие термальные парки — Негомбо и Сады Посейдона, или загляните в старейший термальный источник Фонте делла Нинфа Нитро, где чувствуется дыхание античности.

2. Встретить закат в заливе Сорджето

Уникальное место, где горячие термальные воды выходят прямо в море. Купаться здесь можно даже ночью, наслаждаясь видом на заходящее солнце — сочетание моря и горячих струй действительно неповторимо.

3. Совершить морскую прогулку вокруг острова

Ночной круиз вдоль побережья — это кадры, которые останутся в памяти навсегда: скалы, скрытые бухты, мягкое освещение закатного неба и сверкающая вода.

4. Погулять по ботаническим садам

Сад Ла-Мортелла, основанный Сюзанной Уолтон, супругой композитора Уильяма Уолтона, — это оазис из экзотических растений, искусства и музыки. А вечером можно устроить ужин в Giardini Ravino — ещё одном зелёном чуде с потрясающей кухней и атмосферой.

5. Попробовать местное вино

Благодаря вулканической почве на Искье прекрасно растёт виноград, особенно сорт Бьянколелла. Не упустите шанс заглянуть в небольшую винодельню, где всё делают с душой и по старинке.

Когда лучше ехать?

Лето (июль-август) — жарко, многолюдно и идеально для пляжа.

Июнь и октябрь — идеальны для спокойного отдыха, терм и экскурсий.

Осень — время сбора винограда и дегустаций, а погода ещё мягкая.

Как добраться до Искьи?

Ближайший аэропорт — Неаполь Каподичино. Оттуда за 60-90 минут на пароме (Snav, Alilauro, Caremar, Medmar) вы доберётесь до Искьи. Билет — от €12 до €26, в зависимости от типа рейса.

Где гулять и что смотреть?

Форио — узкие улочки, белые домики, яркая бугенвиллея и церковь Соккорсо с потрясающим видом на закат.

Сант'Анджело — стильная рыбацкая деревня с дизайнерскими лавками.

Лакко-Амено — место для тех, кто ищет спа, термы и комфорт.

Искья Порто и Искья Понте — столица острова, порт и знаменитый замок с кафедральным собором.

Как передвигаться?

Остров удобен для пешеходов: большинство зон закрыты для авто. Работает автобусная сеть EAVY, билет стоит €1,70 в предварительной продаже и €2,20 в автобусе. Также можно взять такси или попробовать традиционные мотороллеры.

Уточнения

И́скья (итал. Ischia) — вулканический остров в Тирренском море, в северной части входа в Неаполитанский залив, у западного побережья Италии. Также известен под названием "Энария" (Aenaria). Остров является частью провинции Неаполь региона Кампания. Святой покровитель острова — Иоанн Иосиф Креста.

