Бали ждёт: когда лучше поехать и сэкономить до 50% на отдыхе

Бали — тропическая мечта, которую почти каждый путешественник хотя бы раз заносил в свой список желаний. Остров вулканов, храмов и белоснежных пляжей остаётся одним из самых привлекательных направлений в мире. Но когда туда лучше всего поехать? И когда отдых на Бали будет стоить дешевле?
Бали находится всего в 8 градусах южнее экватора и отличается жарким тропическим климатом. В течение всего года температура держится на уровне +26…+32 °C, а море прогрето до +27…+29 °C. Однако погодные условия делятся на два сезона:
Важно помнить: в горах острова (например, у подножия вулкана Батур) прохладнее, и даже в сухой сезон здесь часто идут дожди.
Если цель — сэкономить, лучше ехать в межсезонье: в конце марта — начале апреля или в конце октября — начале ноября.
Погода в эти периоды всё ещё довольно комфортна, но туристов меньше, а цены на проживание, экскурсии и билеты могут быть ниже до 40-50%.
В разгар сезона цены на всё - от отелей до кафе — подскакивают. Авиабилеты из Европы в 2025 году на Бали обойдутся примерно:
Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.
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