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Бали ждёт: когда лучше поехать и сэкономить до 50% на отдыхе

Бали: узнайте, когда лучше поехать и избежать толпы туристов
2:41
Туризм

Бали — тропическая мечта, которую почти каждый путешественник хотя бы раз заносил в свой список желаний. Остров вулканов, храмов и белоснежных пляжей остаётся одним из самых привлекательных направлений в мире. Но когда туда лучше всего поехать? И когда отдых на Бали будет стоить дешевле?

Бали
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бали

Погода на Бали: когда сухо, а когда заливает?

Бали находится всего в 8 градусах южнее экватора и отличается жарким тропическим климатом. В течение всего года температура держится на уровне +26…+32 °C, а море прогрето до +27…+29 °C. Однако погодные условия делятся на два сезона:

  • Сезон дождей — с ноября по март. Дожди могут начаться внезапно и идти по несколько раз в день. Влажность высокая. Хотя небо часто проясняется, для пляжного отдыха это не лучшее время. Зато серферы как раз выбирают эти месяцы.
  • Сухой сезон — с апреля по октябрь. Идеальное время для поездок, пляжей, походов и дайвинга. В это время Бали принимает наибольшее количество туристов.

Важно помнить: в горах острова (например, у подножия вулкана Батур) прохладнее, и даже в сухой сезон здесь часто идут дожди.

Когда на Бали дешевле всего?

Если цель — сэкономить, лучше ехать в межсезонье: в конце марта — начале апреля или в конце октября — начале ноября.

Погода в эти периоды всё ещё довольно комфортна, но туристов меньше, а цены на проживание, экскурсии и билеты могут быть ниже до 40-50%.

В разгар сезона цены на всё - от отелей до кафе — подскакивают. Авиабилеты из Европы в 2025 году на Бали обойдутся примерно:

  • В межсезонье — от 230 000 до 280 000 HUF (около €600-€730) туда-обратно с пересадкой.
  • В высокий сезон — от 310 000 до 380 000 HUF (около €820-€1000).

Что обязательно стоит увидеть на Бали?

  • Храмы Улувату и Бесаких — духовные символы острова.
  • Рисовые террасы и водопады — идеальны для прогулок и фото.
  • Вулкан Батур — утренний подъём на вершину в сопровождении рассвета — незабываемое впечатление.
  • Подводный мир — черепахи, мантры и тропические рыбы ждут дайверов и сноркелистов.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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