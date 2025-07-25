Бали ждёт: когда лучше поехать и сэкономить до 50% на отдыхе

Бали: узнайте, когда лучше поехать и избежать толпы туристов

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бали — тропическая мечта, которую почти каждый путешественник хотя бы раз заносил в свой список желаний. Остров вулканов, храмов и белоснежных пляжей остаётся одним из самых привлекательных направлений в мире. Но когда туда лучше всего поехать? И когда отдых на Бали будет стоить дешевле?

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Погода на Бали: когда сухо, а когда заливает?

Бали находится всего в 8 градусах южнее экватора и отличается жарким тропическим климатом. В течение всего года температура держится на уровне +26…+32 °C, а море прогрето до +27…+29 °C. Однако погодные условия делятся на два сезона:

Сезон дождей — с ноября по март. Дожди могут начаться внезапно и идти по несколько раз в день. Влажность высокая. Хотя небо часто проясняется, для пляжного отдыха это не лучшее время. Зато серферы как раз выбирают эти месяцы.

Сухой сезон — с апреля по октябрь. Идеальное время для поездок, пляжей, походов и дайвинга. В это время Бали принимает наибольшее количество туристов.

Важно помнить: в горах острова (например, у подножия вулкана Батур) прохладнее, и даже в сухой сезон здесь часто идут дожди.

Когда на Бали дешевле всего?

Если цель — сэкономить, лучше ехать в межсезонье: в конце марта — начале апреля или в конце октября — начале ноября.

Погода в эти периоды всё ещё довольно комфортна, но туристов меньше, а цены на проживание, экскурсии и билеты могут быть ниже до 40-50%.

В разгар сезона цены на всё - от отелей до кафе — подскакивают. Авиабилеты из Европы в 2025 году на Бали обойдутся примерно:

В межсезонье — от 230 000 до 280 000 HUF (около €600-€730) туда-обратно с пересадкой.

В высокий сезон — от 310 000 до 380 000 HUF (около €820-€1000).

Что обязательно стоит увидеть на Бали?

Храмы Улувату и Бесаких — духовные символы острова.

Рисовые террасы и водопады — идеальны для прогулок и фото.

Вулкан Батур — утренний подъём на вершину в сопровождении рассвета — незабываемое впечатление.

Подводный мир — черепахи, мантры и тропические рыбы ждут дайверов и сноркелистов.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.

