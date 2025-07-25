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Секреты хорватского лета 2025 года: что ждет туристов в этом сезоне?

Конкуренция и качество: как Хорватия планирует удерживать туристов
2:38
Туризм

Лето 2025 года вновь подтверждает статус Хорватии как одного из самых популярных направлений на Адриатике. По оценкам, в пиковые дни страна встречает до миллиона туристов в сутки — цифра, которая уже стала обычной для летнего сезона.

Хорватия, туризм
Фото: commons.wikimedia.org by Dnalor 01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хорватия, туризм

Хотя существенного прироста по сравнению с прошлым годом не зафиксировано, общая динамика остаётся устойчиво положительной.

Расширение возможностей и вызовы сезона

По словам директора Хорватского совета по туризму Криса Зенджана Станичича, предварительные данные из системы eVisitor показывают, что лето развивается по схожему сценарию, как и в 2024 году.

"Ранее в июле наблюдался наплыв гостей, а в этом году доступно больше вариантов размещения и цен. Мы ожидали, что первая половина месяца будет спокойнее — и оказались правы. Сейчас весь акцент — на августе, где сохраняется высокий интерес", — прокомментировал Станичич.

В целом, эксперты подчеркивают, что внутренний баланс между качеством услуг и стоимостью остаётся ключевым вызовом, особенно в сфере гостиниц и розничной торговли.

"Всё, что мы предлагаем, должно соответствовать своей цене. Если цена оправдана качеством — бояться нечего", — отметил глава Совета.

Стратегии на Хваре и взгляд в 2026 год

Эта неделя стала важной и для отрасли: на острове Хвар проходит саммит с участием премьер-министра, министров и представителей туристического сектора.

Среди тем — не только вопросы цен, но и стратегическое развитие инфраструктуры, продление сезона и повышение качества сервиса.

"Недавние решения имеют долгосрочные последствия. Мы уже готовимся к 2026 году. Благодаря сотрудничеству государства и частного сектора у нас есть план. Давайте будем умнее", — подчеркнул важность долгосрочного мышления Станичич.

Конкуренция, инфраструктура и будущее

На фоне растущей конкуренции со стороны других средиземноморских стран, Хорватия по-прежнему уверена в своих позициях. Однако необходимость устойчивого подхода становится всё более очевидной.

В центре внимания — не только вопросы цены, но и комфорт туристов, развитие регионов, и экологичность.

Всё это станет основой нового курса, который должен позволить Хорватии не только удержать позиции, но и задать тон будущим сезонам.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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