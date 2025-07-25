Секреты хорватского лета 2025 года: что ждет туристов в этом сезоне?

Лето 2025 года вновь подтверждает статус Хорватии как одного из самых популярных направлений на Адриатике. По оценкам, в пиковые дни страна встречает до миллиона туристов в сутки — цифра, которая уже стала обычной для летнего сезона.
Хотя существенного прироста по сравнению с прошлым годом не зафиксировано, общая динамика остаётся устойчиво положительной.
По словам директора Хорватского совета по туризму Криса Зенджана Станичича, предварительные данные из системы eVisitor показывают, что лето развивается по схожему сценарию, как и в 2024 году.
"Ранее в июле наблюдался наплыв гостей, а в этом году доступно больше вариантов размещения и цен. Мы ожидали, что первая половина месяца будет спокойнее — и оказались правы. Сейчас весь акцент — на августе, где сохраняется высокий интерес", — прокомментировал Станичич.
В целом, эксперты подчеркивают, что внутренний баланс между качеством услуг и стоимостью остаётся ключевым вызовом, особенно в сфере гостиниц и розничной торговли.
"Всё, что мы предлагаем, должно соответствовать своей цене. Если цена оправдана качеством — бояться нечего", — отметил глава Совета.
Эта неделя стала важной и для отрасли: на острове Хвар проходит саммит с участием премьер-министра, министров и представителей туристического сектора.
Среди тем — не только вопросы цен, но и стратегическое развитие инфраструктуры, продление сезона и повышение качества сервиса.
"Недавние решения имеют долгосрочные последствия. Мы уже готовимся к 2026 году. Благодаря сотрудничеству государства и частного сектора у нас есть план. Давайте будем умнее", — подчеркнул важность долгосрочного мышления Станичич.
На фоне растущей конкуренции со стороны других средиземноморских стран, Хорватия по-прежнему уверена в своих позициях. Однако необходимость устойчивого подхода становится всё более очевидной.
В центре внимания — не только вопросы цены, но и комфорт туристов, развитие регионов, и экологичность.
Всё это станет основой нового курса, который должен позволить Хорватии не только удержать позиции, но и задать тон будущим сезонам.
Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.
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