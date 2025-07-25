Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игорь Крутой раскритиковал младшую внучку за оценки в США: горе мне, позор
Как сохранить свежесть хлеба? Лайфхаки с сельдереем, яблоками и картошкой
Порядок действий после столкновения с диким животным: советы для водителей
Поддержка к 1 сентября: в России могут ввести новую выплату на школьников
Рекомендации по чистке дверных ручек ванной комнаты: сколько раз в день и чем
Частые короткие поездки сокращают ресурс двигателя
Жизнь на основе мышьяка: публикация в Science отозвана из-за ошибок
Простые способы спасти огурцы от палящего солнца
Дженнифер Лопес празднует первый день рождения после разрыва с Беном Аффлеком в Турции

Льаворси: открытое сердце Пиренеев — здесь умиротворение ближе, чем шум Барселоны

Неизвестная деревня в Каталонии, которую вы полюбите с первого взгляда
2:23
Туризм

Пока тысячи туристов выстраиваются в очередь к Саграде Фамилии и заполняют кафе на площадях Бордо, настоящая тишина и гармония ждёт совсем рядом. В двух шагах от шумных маршрутов, между Каталонией и Пиренеями, скрывается деревушка Льаворси — крошечный оазис спокойствия и активного отдыха.

Льаворси, Пиренеи
Фото: commons.wikimedia.org by Costas78, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Льаворси, Пиренеи

Где горы касаются неба

Льаворси — это всего около 400 жителей, но бесконечно много простора, чистого воздуха и природы. Деревня раскинулась между тремя долинами — Анеу, Кардос и Феррера, а у её подножия шумит река Ногера-Пальяреса. Это место любят те, кто ищет приключения без толпы и без суеты.

Рафтинг, каньонинг, конные прогулки, горные тропы — здесь каждый может выбрать свой ритм. Хочется тишины? Пройдитесь по природному парку Альт-Пиринеу — самому большому заповеднику Каталонии. Его леса, озёра и горы — идеальное место, чтобы вдохнуть на полную грудь и забыть обо всём.

А для тех, кто не мыслит отдых без драйва, — рафтинг по реке с компаниями вроде Rafting Llavorsí или RocRoi. Вода здесь бурная и холодная — лучшее спасение от испанского зноя.

Где остановиться и восстановиться

В Льаворси есть где отдохнуть душой и телом.

  • В отеле Lamoga — потрясающий вид на реку и ресторан с каталонской кухней.
  • В Riberies and Spa — бассейн с подогревом, оздоровительный центр и даже своя конюшня.
  • Хотите общения и природы? Тогда вам в хостел Noguera, прямо на берегу.

Каждое из этих мест — не просто ночлег, а часть атмосферы деревни, где важно не количество звезд, а ощущение, что ты действительно отдыхаешь.

Как добраться и куда потом

Льаворси расположен в двух часах от аэропорта Лерида-Альгуаир и примерно в трёх часах от Барселоны. Добраться можно и на автобусе — это займёт около пяти часов.

Зато по пути можно заглянуть в Пенедес — ещё одну недооценённую жемчужину Испании, известную своими винами и кухней.

Если всё же решите вернуться к городской жизни, Барселона рядом — просто заранее подберите себе район по вкусу и подготовьтесь к новой волне впечатлений.

Уточнения

Автономное Сообщество Каталония (кат. Comunitat Autònoma de Catalunya,) — Столицей автономного сообщества является город Барселона. Официальные языки — каталанский, испанский, окситанский (под названием аранский язык).

Ра́фтинг (англ. rafting — «сплав») — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 2-, 4- и 6-местных надувных судах (рафтах).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Startlap Utazás: круглые окна в самолётах делают ради безопасности, а не дизайна
Садоводы объяснили: что делать, если базилик потерял жизненный тонус
Пищевая сода на кухне и в быту: что стоит избегать для безопасности и эффективности
Mercedes-Benz S-Class способен пройти 800 000 км при правильном обслуживании
Норвегия ждет: где найти самый длинный зиплайн в Северной Европе
Ящерица-василиск может пробежать несколько метров по воде, прежде чем нырнет
Фрикадельки и их идеальная текстура: избегайте этой ошибки при готовке
Загадка из прошлого: ИИ расшифровывает секреты погребений в древнем Египте
В 2025 году россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
Самые стильные женщины мира: их секреты красоты, которые вдохновляют на изменения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.