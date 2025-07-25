Льаворси: открытое сердце Пиренеев — здесь умиротворение ближе, чем шум Барселоны

Неизвестная деревня в Каталонии, которую вы полюбите с первого взгляда

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока тысячи туристов выстраиваются в очередь к Саграде Фамилии и заполняют кафе на площадях Бордо, настоящая тишина и гармония ждёт совсем рядом. В двух шагах от шумных маршрутов, между Каталонией и Пиренеями, скрывается деревушка Льаворси — крошечный оазис спокойствия и активного отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Costas78, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Льаворси, Пиренеи

Где горы касаются неба

Льаворси — это всего около 400 жителей, но бесконечно много простора, чистого воздуха и природы. Деревня раскинулась между тремя долинами — Анеу, Кардос и Феррера, а у её подножия шумит река Ногера-Пальяреса. Это место любят те, кто ищет приключения без толпы и без суеты.

Рафтинг, каньонинг, конные прогулки, горные тропы — здесь каждый может выбрать свой ритм. Хочется тишины? Пройдитесь по природному парку Альт-Пиринеу — самому большому заповеднику Каталонии. Его леса, озёра и горы — идеальное место, чтобы вдохнуть на полную грудь и забыть обо всём.

А для тех, кто не мыслит отдых без драйва, — рафтинг по реке с компаниями вроде Rafting Llavorsí или RocRoi. Вода здесь бурная и холодная — лучшее спасение от испанского зноя.

Где остановиться и восстановиться

В Льаворси есть где отдохнуть душой и телом.

В отеле Lamoga — потрясающий вид на реку и ресторан с каталонской кухней.

В Riberies and Spa — бассейн с подогревом, оздоровительный центр и даже своя конюшня.

Хотите общения и природы? Тогда вам в хостел Noguera, прямо на берегу.

Каждое из этих мест — не просто ночлег, а часть атмосферы деревни, где важно не количество звезд, а ощущение, что ты действительно отдыхаешь.

Как добраться и куда потом

Льаворси расположен в двух часах от аэропорта Лерида-Альгуаир и примерно в трёх часах от Барселоны. Добраться можно и на автобусе — это займёт около пяти часов.

Зато по пути можно заглянуть в Пенедес — ещё одну недооценённую жемчужину Испании, известную своими винами и кухней.

Если всё же решите вернуться к городской жизни, Барселона рядом — просто заранее подберите себе район по вкусу и подготовьтесь к новой волне впечатлений.

Уточнения

Автономное Сообщество Каталония (кат. Comunitat Autònoma de Catalunya,) — Столицей автономного сообщества является город Барселона. Официальные языки — каталанский, испанский, окситанский (под названием аранский язык).



Ра́фтинг (англ. rafting — «сплав») — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 2-, 4- и 6-местных надувных судах (рафтах).

