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Трезигалло: когда город становится живым памятником архитектуры и идеологии

Рационализм в архитектуре: что скрывает Трезигалло от туристов
2:47
Туризм

Оказавшись в Трезигалло, вы словно попадаете не просто в другой город, а в параллельную реальность. Его застывшие линии, пустые площади и геометрически выверенные здания кажутся вырезанными из картин Джорджо де Кирико. Не зря Трезигалло называют "Метафизическим городом" — он действительно выглядит как архитектурная проекция метафизической живописи, воплощённая в бетоне.

Трезигалло, метафизический город
Фото: commons.wikimedia.org by Harry Gouvas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Трезигалло, метафизический город

Рационализм на службе идеологии

Трезигалло — не просто ещё один итальянский город. Это — живой памятник итальянскому рационализму, архитектурному стилю, возникшему в эпоху фашизма.

Строгая симметрия, упорядоченность и почти полное отсутствие декоративных деталей сделали его символом идеального порядка, подчёркивая силу и контроль.

Идеи рационализма лучше всего реализованы на Пьяцца-делла-Репубблика. Эта полукруглая площадь была центром политических собраний и раньше называлась Пьяцца-делла-Риволюционе-Фашиста.

Вокруг — здания с аркадами, выстроенные с хирургической точностью. Их проектировал Эдмондо Россони — тот самый, кто позже стал министром сельского хозяйства при Муссолини.

Прогулка по метафизическому городу

Начните с улицы Виа-дель-Лаворо. Здесь вас встретит здание с надписью sogni ("мечты") — в прошлом баня, потом убежище, а сегодня — символ. Рядом — Дом культуры, когда-то центр организации GIL, где юношей учили быть "идеальными гражданами". Сейчас здесь находится библиотека.

Поверните к Пьяцца-Италия. Здесь выделяется церковь Сант-Аполлинаре — редкий союз средневековой архитектуры (1044 год!) и рационалистических акцентов. На портике изображены сцены из сельской жизни — отсылка к корням города.

Ещё немного — и вы у Палаццо Пио, дворца XVI века, служившего охотничьим домом для знати. Внутрь попасть сложно — здание открывают только по особым случаям, но даже снаружи оно впечатляет.

Где отдохнуть

Закажите эспрессо в кафе Sister на центральной площади — у него высокий рейтинг на Tripadvisor. Пиццерия Brunetto — буквально за углом. А если проголодались после визита к Палаццо Пио, загляните в La Brace — всего 8 минут ходьбы и вкусная итальянская кухня.

Как добраться

Из аэропорта Болоньи до Трезигалло — около часа на машине. Можно и на общественном транспорте, но с пересадками, дорога займёт около двух часов. Не спешите уезжать — в Болонье вы найдёте, возможно, лучшую пасту в мире.

Уточнения

Рационали́зм (от лат. rationalis "разумный") — метод, согласно которому основой познания и действия людей является разум. Поскольку интеллектуальный критерий истины принимался многими мыслителями, рационализм не является характерной чертой какой-либо определенной философии.

Трезигалло (итал. Tresigallo) — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Феррара.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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