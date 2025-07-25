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Не дайте ночным злодеям шанса: защитите свои вещи от постельных клопов в отеле!

Чемодан в ванну: эту деталь проверяют только самые опытные путешественники
2:10
Туризм

После утомительного перелёта и долгого пути до отеля хочется сделать только одно — бросить чемодан на багажную подставку и растянуться на кровати. Но прежде чем расслабиться, остановитесь.

Чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чемодан

В этой привычной и, казалось бы, безобидной последовательности действий скрывается опасность: вы можете стать жертвой крошечных, но крайне надоедливых "попутчиков".

Почему не стоит использовать багажную полку

Постельные клопы — не проблема дешёвых мотелей. Эти насекомые легко "путешествуют" между городами и странами в багаже, независимо от класса отеля.

Особенно охотно они селятся в тканевых частях багажных полок, на стыках с металлом, и даже в сложенных конструкциях, лежащих на ковре в шкафу.

Первое, что нужно сделать при заселении в номер — поставить чемодан в ванну. Это единственное место, где клопам просто негде спрятаться. Пока чемодан стоит в безопасности, вы можете спокойно провести инспекцию комнаты.

Осмотр номера: инструкция по безопасности

Включите фонарик на телефоне и внимательно осмотрите:

  • матрас и особенно его швы,
  • изголовье кровати, если оно обито тканью,
  • пружинный блок и пространство под простынями,
  • прикроватные тумбы (в том числе внутри),
  • шторы и ковровые покрытия.

Ищите мелкие тёмные точки и самих насекомых. Даже если ничего не нашли, не ставьте сумку на пол или мебель с тканевой обивкой.

Что ещё можно сделать заранее

Упакуйте одежду в герметичные пластиковые пакеты.

  • Чемодан тоже можно обернуть пакетом или использовать услугу упаковки в аэропорту.
  • Если берёте напрокат машину, не кладите чемодан в багажник — это самое грязное
  • место, где клопы могут спокойно дождаться нового хозяина.

Как действовать, если вы всё-таки привезли клопов

Постирайте всё, что можно, на максимальной температуре. Чемодан и его швы лучше тщательно прочистить и пропылесосить. Чем быстрее вы среагируете — тем меньше шансов, что новые жильцы обоснуются надолго.

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей. Чемодан оснащён откидной крышкой и ручкой для переноски; изготавливается преимущественно из натуральной, искусственной кожи, древесины, фибры или синтетических материалов.

Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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