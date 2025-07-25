Не дайте ночным злодеям шанса: защитите свои вещи от постельных клопов в отеле!

После утомительного перелёта и долгого пути до отеля хочется сделать только одно — бросить чемодан на багажную подставку и растянуться на кровати. Но прежде чем расслабиться, остановитесь.
В этой привычной и, казалось бы, безобидной последовательности действий скрывается опасность: вы можете стать жертвой крошечных, но крайне надоедливых "попутчиков".
Постельные клопы — не проблема дешёвых мотелей. Эти насекомые легко "путешествуют" между городами и странами в багаже, независимо от класса отеля.
Особенно охотно они селятся в тканевых частях багажных полок, на стыках с металлом, и даже в сложенных конструкциях, лежащих на ковре в шкафу.
Первое, что нужно сделать при заселении в номер — поставить чемодан в ванну. Это единственное место, где клопам просто негде спрятаться. Пока чемодан стоит в безопасности, вы можете спокойно провести инспекцию комнаты.
Включите фонарик на телефоне и внимательно осмотрите:
Ищите мелкие тёмные точки и самих насекомых. Даже если ничего не нашли, не ставьте сумку на пол или мебель с тканевой обивкой.
Упакуйте одежду в герметичные пластиковые пакеты.
Постирайте всё, что можно, на максимальной температуре. Чемодан и его швы лучше тщательно прочистить и пропылесосить. Чем быстрее вы среагируете — тем меньше шансов, что новые жильцы обоснуются надолго.
Чемода́н (от перс. جامه دان джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей. Чемодан оснащён откидной крышкой и ручкой для переноски; изготавливается преимущественно из натуральной, искусственной кожи, древесины, фибры или синтетических материалов.
Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.
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