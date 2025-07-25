Норвегия как на ладони: секреты незабываемого путешествия на поезде из Осло в Берген

Норвегия ждет: где найти самый длинный зиплайн в Северной Европе

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы хотите увидеть Норвегию не через иллюстрации в путеводителе, а прочувствовать её - берите билет на поезд из Осло до Бергена. За 7 часов Бергенская железная дорога проведёт вас через дикую и живописную страну: горные плато, заснеженные вершины и бескрайние равнины. Но настоящий сюрприз ждёт не на конечной остановке, а в маленьком Мюрдале, откуда начинается путешествие в сказку.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фломская железная дорога

Самая крутая дорога в Европе

Фломская железная дорога — инженерный шедевр, проходящий по крутому склону с уклоном до 5,5 % через горы, туннели и резкие повороты.

За 50 минут поезд в старинных деревянных вагонах пронесётся мимо гор, долин, пасторальных деревушек и фьордов. Из огромных окон открываются панорамы, которые невозможно забыть.

Остановка у водопада Кьосфоссен станет особым моментом — здесь можно не просто сделать фото, а увидеть небольшое фольклорное шоу на фоне грохочущей стены воды.

Деревня, где живёт friluftsliv

Спуск приведёт вас во Флом — тихую деревушку, утопающую в зелени у подножия Аурландс-фьорда. Здесь царит friluftsliv — норвежская философия жизни в гармонии с природой.

Походы, велосипедные прогулки, каякинг, купания и, конечно, сауна у самого берега — всё ради того, чтобы раствориться в окружающей тишине и чистоте.

Хотите больше? Прокатитесь по Нэрёй-фьорду на экологичном пароме. Горы, водопады, яркие домики и старинные церкви на берегах словно сошли со страниц сказки. Не случайно именно эти пейзажи вдохновили создателей "Холодного сердца".

От парома — к зиплайну

Если хотите экстрима — поднимитесь обратно на Фломскую железную дорогу и выйдите на станции Ватнахальсен. Здесь начинается спуск по самому длинному зиплайну в Северной Европе: 1400 метров полёта на высоте 300 метров со скоростью до 96 км/ч. Полторы минуты — и вы внизу, в сердце долины.

Вечер на фьорде

Завершите день, как это делают скандинавы — в Flåm Sauna у самого берега. Горячий пар, тишина, вид на горы и холодное погружение — идеальное завершение дня, наполненного природой, движением и спокойствием.

Уточнения

Фломская железная дорога (норв. Flåmsbana) — железная дорога на западе Норвегии протяжённостью 20,2 км. Дорога поднимается крутыми виражами по исключительно живописной горной местности, жемчужиной которой является водопад Кьёсфоссен. В настоящее время железная дорога используется, прежде всего, в туристических целях.

