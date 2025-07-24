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Поколение Z массово уходит в минус ради путешествий

Обманчивые удобства: сколько стоит ваш отпуск на самом деле
2:11
Туризм

Поколение Z действительно путешествует чаще, чем предыдущие. Более половины молодых людей совершают как минимум три поездки в год и тратят на это в среднем около 820 800 рублей ежегодно. Вместо дорогих отелей и ужинов они отдают предпочтение впечатлениям: ночным экскурсиям, культурным событиям и новым направлениям.

туризм
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
туризм

Миллениалы следуют тем же маршрутом — несмотря на растущие расходы в других сферах, отпуск остаётся для них приоритетом.

Как они это делают?

Ответ прост — "Купи сейчас, заплати потом”. Система, позволяющая разбить крупную сумму на более мелкие платежи.

Например, билет за 1500 долларов превращается в 15 платежей по 100 — звучит куда безболезненнее, не так ли?

Условная рассрочка создаёт ощущение доступности, хотя итоговая сумма всё равно будет выплачена.

В чём подвох?

Одна из главных проблем — скрытые комиссии. Если платёж не проходит вовремя, сервис может взимать дополнительные сборы.

Некоторые предлагают более длительные планы с низким ежемесячным взносом, но тогда к сумме добавляются проценты и плата за обслуживание. Так отпуск, изначально выглядящий доступным, может стать значительно дороже.

Скрытые платежи могут в конечном итоге сделать отдых более дорогим
По данным статистики, около 18 % пользователей подобных сервисов пропускают выплаты. Основная причина — уже накопившиеся долги.

В итоге человек продолжает выплачивать поездку, даже давно вернувшись из неё. Некоторые платят за прошлогодний отпуск, одновременно планируя новый — и забывают о самом дорогом пункте в своём бюджете.

Что делать?

Планируйте отпуск как единое вложение, а не как несколько мелких спонтанных трат. Пересмотрите маршрут, если бюджет ограничен. Например, откажитесь от Монако и выберите более бюджетные, но не менее живописные острова. Удовольствие — не всегда про цену.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов[где?] (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012). Соответствует Теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом. Большинство представителей поколения Z — дети более старших поколений или людей поколения X.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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