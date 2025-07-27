Персидский залив открывается для туристов: получите новую визу и начните планировать путешествие по шести странам

В 2025 году шесть стран Персидского залива начнут выдачу единой туристической визы

3:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шесть стран Персидского залива планируют внедрить единую многонациональную туристическую визу, которая позволит путешественникам находиться в регионе не менее 30 дней подряд. Эта виза, которая будет предназначена для туризма и краткосрочного пребывания, упростит поездки между государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который включает в себя ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.

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Единая виза будет доступна туристам в конце 2025 или начале 2026 года. Важно отметить, что при въезде в каждую страну будут проводиться паспортные и визовые проверки, так как визовые требования в разных странах региона на данный момент значительно различаются. Однако такая концепция значительно упростит визовую политику для путешественников, желающих посетить несколько стран региона.

Основной целью внедрения этой визы является развитие туризма и снижение зависимости от нефтяного сектора. Страны Персидского залива, стремясь к диверсификации своей экономики, активно инвестируют в туристическую индустрию. Например, ОАЭ уже добились значительного успеха в этой области благодаря развитой транспортной инфраструктуре, включая знаменитую авиакомпанию Emirates и достаточно мягким визовым требованиям. Катар также активно развивает туризм, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который прошел в 2022 году. Саудовская Аравия продолжает инвестировать в туристический сектор, хотя результаты пока не столь очевидны.

Концепция единой визы была вдохновлена необходимостью повышения уровня регионального сотрудничества для организации крупных мероприятий, таких как международные выставки и спортивные события, а также для развития круизного бизнеса в регионе. Эта виза идеально подходит для тех, кто планирует совершать поездки по нескольким странам Персидского залива, посещать крупные мероприятия и использовать региональные круизные маршруты.

Однако внедрение единой визы может столкнуться с некоторыми проблемами. Процесс реализации такой концепции может занять больше времени из-за бюрократических процедур и необходимости согласования различных законодательных актов. Кроме того, многие путешественники привыкли к многократным визам на несколько лет, и им может быть неудобно переходить на новый формат, который ограничивает срок пребывания.

Тем не менее, создание единой визы для стран Персидского залива станет важным шагом в упрощении путешествий по региону. Это также будет позитивным событием для туристов, так как облегчит планирование поездок и участие в крупных мероприятиях, таких как спортивные турниры и выставки, которые будут проводиться в этих странах в ближайшие годы.

Уточнения

Ома́н официальное название — Султана́т Ома́н — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.



Перси́дский зали́в — залив между Ираном и Аравийским полуостровом. Соединён Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном.

