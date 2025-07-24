Дюна Пилат: забыть о заботах и окунуться в атмосферу свободы — как это сделать правильно!

Парапланом над Дюной Пилат: как получить незабываемые эмоции на фоне Атлантики?

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сделав последний шаг по бесконечным ступеням или карабкаясь по осыпающемуся песку, вы, наконец, оказываетесь на вершине Дюны Пилат. Под ногами — мягкий, живой песок, уходящий вглубь. Перед вами — безбрежный Аркашонский залив, а за ним — тёмные воды Атлантики.

Фото: commons.wikimedia.org by Infectedmashka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дюна Пилат, Бордо

Повернувшись, вы увидите бескрайний зелёный массив соснового леса, контрастирующий с белизной дюны. Это ощущение — словно стоишь на границе между стихиями.

Уникальное чудо природы

Дюна дю Пилат — самая высокая песчаная дюна Европы, высотой около 100 метров и длиной почти 3 км. Она расположена всего в часе езды от Бордо, в регионе Нувель-Акитен. Песчаный гигант формировался более 4000 лет и продолжает расти: каждый год ветер и приливы подсыпают к его склонам новые слои песка.

Именно этот рост и стал причиной того, что в XIX веке местные жители начали высаживать лес, чтобы сдержать наступление дюны на дома. Сегодня лес, состоящий из морских сосен и дубов, стал домом для множества животных — от птиц и ящериц до кабанов.

Чем заняться на дюне?

Тёплое время года превращает Пилат в пляж мечты: можно понежиться на песке, а затем освежиться в прохладной воде Атлантики. Осенью и зимой здесь спокойно и особенно живописно — идеальное место для прогулок и медитации.

А для тех, кто жаждет эмоций, есть полёты на параплане над дюной. Представьте: ветер в лицо, море под ногами и полная свобода. Захватывает дух!

Как добраться?

Ближайший крупный город — Бордо. Сначала садитесь на поезд до Аркашона (примерно 50 минут), затем — на автобус до подножия дюны. Остаётся только выбрать: либо лестница из 150+ ступеней, либо подъём по самому песчаному склону.

Поскольку Пилат — охраняемая природная зона, инфраструктуры там минимум. Возьмите еду с собой: можно заглянуть в одну из старейших пекарен Бордо или устроить гастрономический крюк в Аркашон, где подают свежайшие морепродукты. А по пути обратно — остановитесь в тихом городке Гюжан-Местра и попробуйте свежие устрицы с бокалом белого.

И да — не забудьте выучить пару базовых фраз на французском. В этих местах не все говорят по-английски, но местные обязательно оценят ваше старание.

Уточнения

Бордо́ (фр. Bordeaux : , окс. Bordèu, баск. Bordele) — город и коммуна на юго-западе Франции, центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда. Расположен на берегах Гаронны, известен своими традициями и успехами в области виноделия.

