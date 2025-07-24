Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Муравьи в теплице и доме: как бороться с вредителями с помощью муки
Экс-премьер Молдавии: страна не готова к вступлению в ЕС из-за политики властей
В России зарегистрированы случаи заражения новым штаммом COVID-19
Западные дипломаты назвали истинную причину решения Зеленского о НАБУ
Пентагон одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на 180 млн долларов
Переговоры по прекращению огня в Газе зашли в тупик: реакция США
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП на фоне массовых протестов
Россия и Украина договорились об обмене пленными: реакция США
Исследования Рори Мак-Суини помогают разгадать математические соотношения в рисунке Леонардо да Винчи

Дюна Пилат: забыть о заботах и окунуться в атмосферу свободы — как это сделать правильно!

Парапланом над Дюной Пилат: как получить незабываемые эмоции на фоне Атлантики?
2:36
Туризм

Сделав последний шаг по бесконечным ступеням или карабкаясь по осыпающемуся песку, вы, наконец, оказываетесь на вершине Дюны Пилат. Под ногами — мягкий, живой песок, уходящий вглубь. Перед вами — безбрежный Аркашонский залив, а за ним — тёмные воды Атлантики.

Дюна Пилат, Бордо
Фото: commons.wikimedia.org by Infectedmashka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дюна Пилат, Бордо

Повернувшись, вы увидите бескрайний зелёный массив соснового леса, контрастирующий с белизной дюны. Это ощущение — словно стоишь на границе между стихиями.

Уникальное чудо природы

Дюна дю Пилат — самая высокая песчаная дюна Европы, высотой около 100 метров и длиной почти 3 км. Она расположена всего в часе езды от Бордо, в регионе Нувель-Акитен. Песчаный гигант формировался более 4000 лет и продолжает расти: каждый год ветер и приливы подсыпают к его склонам новые слои песка.

Именно этот рост и стал причиной того, что в XIX веке местные жители начали высаживать лес, чтобы сдержать наступление дюны на дома. Сегодня лес, состоящий из морских сосен и дубов, стал домом для множества животных — от птиц и ящериц до кабанов.

Чем заняться на дюне?

Тёплое время года превращает Пилат в пляж мечты: можно понежиться на песке, а затем освежиться в прохладной воде Атлантики. Осенью и зимой здесь спокойно и особенно живописно — идеальное место для прогулок и медитации.

А для тех, кто жаждет эмоций, есть полёты на параплане над дюной. Представьте: ветер в лицо, море под ногами и полная свобода. Захватывает дух!

Как добраться?

Ближайший крупный город — Бордо. Сначала садитесь на поезд до Аркашона (примерно 50 минут), затем — на автобус до подножия дюны. Остаётся только выбрать: либо лестница из 150+ ступеней, либо подъём по самому песчаному склону.

Поскольку Пилат — охраняемая природная зона, инфраструктуры там минимум. Возьмите еду с собой: можно заглянуть в одну из старейших пекарен Бордо или устроить гастрономический крюк в Аркашон, где подают свежайшие морепродукты. А по пути обратно — остановитесь в тихом городке Гюжан-Местра и попробуйте свежие устрицы с бокалом белого.

И да — не забудьте выучить пару базовых фраз на французском. В этих местах не все говорят по-английски, но местные обязательно оценят ваше старание.

Уточнения

Бордо́ (фр. Bordeaux:, окс. Bordèu, баск. Bordele) — город и коммуна на юго-западе Франции, центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда. Расположен на берегах Гаронны, известен своими традициями и успехами в области виноделия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Губернатор Цыбульский попросил Путина увеличить транспортные субсидии экспортерам
Эксперты объясняют, как правильный завтрак помогает ускорить обмен веществ
Как охладить автомобиль без кондиционера: советы экспертов
Украина упразднила независимость антикоррупционных органов: реакция Запада
Алёна Водонаева высказалась о проблемах сына-подростка
Израиль нанёс серию авиаударов по югу Ливана
Архангельская область преодолела стагнацию: ВРП вырос до 899 млрд рублей
Эксперты опровергли миф о том, что собаки интуитивно определяют добрых и плохих людей
Трамп начал экономическую войну против Бразилии
Протесты на Украине не стихают: что требует народ от Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.