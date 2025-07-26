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Карты будущего: ученые рисуют маршруты к вулканам Камчатки, но есть один нюанс...

Вулканы Камчатки: Безопасные маршруты создадут дроны – детали исследования
3:12
Туризм

На Камчатке стартуют исследования, направленные на подготовку к развитию вулканического туризма. Специалисты Института морской геологии и океанографии Дальневосточного федерального университета (ИМО ДВФУ) начали ландшафтную съемку Авачинской группы вулканов. Эти работы помогут создать необходимые условия для безопасных туров по вулканам Камчатки, учитывая сложные природные условия региона.

Вулкан Безымянный на Камчатке
Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вулкан Безымянный на Камчатке

Целью текущих исследований является создание географических карт и туристических атласов, которые будут использоваться для разработки безопасных маршрутов. На основе полученных данных также планируется подготовка населения и местных органов власти к возможным природным катаклизмам, таким как извержения вулканов и землетрясения.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга, работы проводятся в сложных и порой опасных условиях: активный вулканизм, нестабильная погода и риск встреч с медведями добавляют элемент риска в процесс. Для аэрофотосъемки в рамках исследования используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что позволяет собрать точную информацию о местности и вулканической активности без лишних рисков для специалистов.

Результаты этих исследований будут важны для составления точных карт, которые помогут не только в организации безопасных туров, но и в оценке туристической нагрузки на конкретные вулканические зоны. Будет разработан набор оптимальных маршрутов для туристов, а также рассчитано, какое количество посетителей каждый маршрут может безопасно принять.

Кроме того, для планирования маршрутов с учётом рельефа, погодных условий и вулканической активности специалисты создают климатические карты региона. Эти карты также помогут минимизировать риски для туристов и организовать более комфортное и безопасное пребывание в зоне вулканической активности.

Дополнительные исследования проводятся и на территории Халактырского пляжа, где также планируется развитие туризма. В первый день работ ученые зафиксировали последствия цунами, вызванного сильным землетрясением 20 июля, что ещё раз подчеркивает важность грамотной подготовки к природным катастрофам.

Все эти работы являются частью более широкой межведомственной программы исследований, которая будет реализовываться в период с 2024 по 2026 год. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга является координатором программы, объединяя усилия более 10 научных организаций для комплексного подхода к изучению и развитию вулканического туризма на Камчатке.

Развитие вулканического туризма на Камчатке предполагает не только привлечение туристов, но и создание инфраструктуры, которая обеспечит безопасность и комфорт путешествующих, минимизируя влияние природных рисков.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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