Карты будущего: ученые рисуют маршруты к вулканам Камчатки, но есть один нюанс...

Вулканы Камчатки: Безопасные маршруты создадут дроны – детали исследования

3:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Камчатке стартуют исследования, направленные на подготовку к развитию вулканического туризма. Специалисты Института морской геологии и океанографии Дальневосточного федерального университета (ИМО ДВФУ) начали ландшафтную съемку Авачинской группы вулканов. Эти работы помогут создать необходимые условия для безопасных туров по вулканам Камчатки, учитывая сложные природные условия региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вулкан Безымянный на Камчатке

Целью текущих исследований является создание географических карт и туристических атласов, которые будут использоваться для разработки безопасных маршрутов. На основе полученных данных также планируется подготовка населения и местных органов власти к возможным природным катаклизмам, таким как извержения вулканов и землетрясения.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга, работы проводятся в сложных и порой опасных условиях: активный вулканизм, нестабильная погода и риск встреч с медведями добавляют элемент риска в процесс. Для аэрофотосъемки в рамках исследования используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что позволяет собрать точную информацию о местности и вулканической активности без лишних рисков для специалистов.

Результаты этих исследований будут важны для составления точных карт, которые помогут не только в организации безопасных туров, но и в оценке туристической нагрузки на конкретные вулканические зоны. Будет разработан набор оптимальных маршрутов для туристов, а также рассчитано, какое количество посетителей каждый маршрут может безопасно принять.

Кроме того, для планирования маршрутов с учётом рельефа, погодных условий и вулканической активности специалисты создают климатические карты региона. Эти карты также помогут минимизировать риски для туристов и организовать более комфортное и безопасное пребывание в зоне вулканической активности.

Дополнительные исследования проводятся и на территории Халактырского пляжа, где также планируется развитие туризма. В первый день работ ученые зафиксировали последствия цунами, вызванного сильным землетрясением 20 июля, что ещё раз подчеркивает важность грамотной подготовки к природным катастрофам.

Все эти работы являются частью более широкой межведомственной программы исследований, которая будет реализовываться в период с 2024 по 2026 год. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга является координатором программы, объединяя усилия более 10 научных организаций для комплексного подхода к изучению и развитию вулканического туризма на Камчатке.

Развитие вулканического туризма на Камчатке предполагает не только привлечение туристов, но и создание инфраструктуры, которая обеспечит безопасность и комфорт путешествующих, минимизируя влияние природных рисков.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

