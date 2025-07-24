Запрет, который никто не ожидал: власти Алжира объявили пляжную войну

Туристический Алжир: новые правила на пляже вызвали бурное обсуждение

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

На североафриканском курорте Шетиби (Алжир) причиной возмущения стали не женские бикини, а мужские плавки. Этот курорт славится своими бирюзовыми водами, скалистыми бухтами и зелеными холмами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ люди на пляже с собаками

Мэр города издал постановление, запрещающее мужчинам носить короткие плавки на пляже. Он рекомендовал им вернуться к более длинным и свободным моделям, которые, как считается, более соответствуют вкусам консервативных посетителей.

Такое решение вызвало бурные обсуждения, особенно учитывая, что туризм играет важную роль в экономике этого муниципалитета с населением 8000 человек, который каждое лето привлекает множество отдыхающих.

По словам Салаха Эдина Бея, давнего жителя этого района, здесь всегда царила теплая и гостеприимная атмосфера, и никаких проблем с отдыхающими не возникало до недавнего времени.

Мэр Лайачи Аллауа заявил, что причиной указа стало то, что "летние наряды раздражают население, противоречат моральным ценностям и чувству приличия нашего общества".

Это заявление вызвало волну критики, в том числе и в столице региона Аннабе, где законодатели потребовали отмены решения.

Вскоре после этого мэр изменил свою позицию, объяснив, что указ был принят не под давлением консерваторов, а с целью поддержания "мира и спокойствия".

Алжир долгое время боролся с исламизмом, пережив гражданскую войну в 1990-х годах. Некоторые увидели в этом запрете отголоски попыток исламистских муниципалитетов изменить общественную жизнь в соответствии с религиозными нормами.

Саид Бухлифа, бывший высокопоставленный чиновник министерства туризма, предупредил о том, что излишний консерватизм может негативно сказаться на туристической привлекательности страны, пишет nypost.

Уточнения

Консервати́зм (от лат. conservo — сохраняю) — культурная, социальная и политическая философия, которая стремится продвигать и сохранять традиционные институты, обычаи и ценности. Основные принципы консерватизма могут различаться в зависимости от культуры и цивилизации, в которой он проявляется.

