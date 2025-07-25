Жидкостям дали зелёный свет: Европа отменяет запрет в ручной клади

Путешествия упрощаются: пассажиры смогут брать больше жидкостей в самолёт

3:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Европе постепенно снимаются ограничения на провоз жидкостей в ручной клади, что сделает путешествия значительно удобнее. С этого момента пассажиры смогут брать с собой в самолёт не только воду и духи, но и такие вещи, как вино и масло, без необходимости соответствовать жестким требованиям к объёму жидкости. Эти изменения стали возможны благодаря новым сканерам и технологиям, которые позволили улучшить безопасность на авиаперевозках.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минеральная вода

Снятие ограничений на жидкости в ручной клади началось с крупных аэропортов Италии, где пассажиры могут снова брать с собой жидкие продукты без опасений о превышении допустимого объёма. Духи, вода, вино, а также масла теперь разрешены в ручной клади, что существенно упростит процесс путешествия, особенно для тех, кто привык брать с собой жидкие предметы в поездки. Эти нововведения уже доступны в таких крупных аэропортах, как Милан, Рим, Бергамо, Катания, Болонья и Турин.

Как сообщает Европейская конференция гражданской авиации (ЕКГА), новые алгоритмы сканеров Hi-Scan 6040 CTiX могут получить окончательное одобрение к концу июля 2024 года. Эти сканеры являются последним словом в области безопасности, поскольку они способны распознавать взрывчатые вещества и позволяют не извлекать электронные устройства из сумок при прохождении досмотра. Это значительно ускоряет процесс проверки багажа и делает его более удобным для пассажиров.

Ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади были введены после трагических событий 11 сентября 2001 года, когда для обеспечения безопасности начали ограничивать объёмы жидкостей, которые пассажиры могли брать с собой на борт. Контейнеры с жидкостями объёмом более 100 миллилитров были запрещены. С того времени безопасность на борту самолётов стала важнейшей задачей, и ограничения на жидкости оставались в силе до недавнего времени.

Новые сканеры с программным обеспечением Hi-Scan 6040 CTiX способны не только обнаруживать запрещённые жидкости и взрывчатые вещества, но и обрабатывать электронные устройства, такие как ноутбуки и телефоны, не требуя их извлечения из сумок. Это значительно улучшает комфорт пассажиров, так как устраняет дополнительные шаги при досмотре.

С 1 сентября 2024 года ограничение на жидкости будет отменено в аэропортах, которые используют современные сканеры с новой технологией. Ecac провёл дополнительные тесты и подтвердил, что обновлённые алгоритмы способны обеспечить высокий уровень безопасности при снятии ограничений на жидкости в ручной клади.

Тем не менее, новые сканеры последнего поколения стоят значительно дороже старых моделей — в восемь раз больше, и требуют в четыре раза большего расхода на обслуживание. Поэтому отмена ограничений будет касаться только тех аэропортов, где внедрены так называемые "умные" системы безопасности, такие как smart security. Это также связано с дополнительными затратами на модернизацию оборудования.

Снятие ограничений на жидкости в европейских аэропортах — это долгожданное событие для всех путешествующих. Введение новых сканеров с передовыми алгоритмами значительно улучшит безопасность и упростит процедуру досмотра багажа. Вскоре эти изменения будут действовать в большинстве крупных аэропортов, а с сентября 2024 года путешественники смогут забыть о строгих правилах провоза жидкостей, что сделает их путешествия более удобными и комфортными.

Уточнения

Бе́рга́мо (итал. Bergamo МФА: , ломб. Bèrghem, лат. Bergomum) — город в итальянской области Ломбардия, административный центр одноимённой провинции.



Европейская конференция гражданской авиации ЕКГА (англ. European Civil Aviation Conference, ECAC; фр. Conférence Européenne de l'Aviation Civile, CEAC) — межправительственная организация, учреждённая Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Советом Европы. Она расположена в Нёйи-сюр-Сен/Париже во Франции.

