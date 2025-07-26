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Сотрудникам Ryanair теперь платят за то, что они ловят вас с лишней ручной кладью: готовьтесь к сюрпризам

Ryanair увеличивает штрафы за ручную кладь: что грозит пассажирам
4:18
Туризм

Авиакомпания Ryanair продолжает ужесточать свои правила по перевозке багажа, вводя новые меры, которые затронут как пассажиров, так и сотрудников. Теперь компания будет вознаграждать сотрудников за каждый случай обнаружения негабаритной ручной клади, что должно повлиять на количество пассажиров, которые не соблюдают ограничения по размеру и весу.

Ryanair Boeing 737
Фото: Wikimedia Commons by Adrian Pingstone is licensed under Public domain
Ryanair Boeing 737

Ryanair решило повысить комиссию для сотрудников за обнаружение негабаритной или слишком тяжёлой ручной клади. Это решение связано с внушительным увеличением прибыли компании, которая удвоилась за последний год.

В рамках новой политики сотрудники авиакомпании будут получать оплату в размере 1,50 евро за каждый случай обнаружения превышения допустимых размеров или веса. Максимальное вознаграждение для одного сотрудника может составить 80 евро в месяц, что должно стимулировать сотрудников быть более внимательными при проверке багажа.

Хотя сотрудники компании получают бонусы за обнаружение перегруженного багажа, пассажиры, в свою очередь, столкнутся с достаточно серьёзными штрафами. За превышение допустимых размеров или веса ручной клади пассажирам придётся заплатить до 75 евро. Эти меры направлены на уменьшение числа нарушений и на повышение общей дисциплины пассажиров. При этом стоит отметить, что новые штрафы и вознаграждения являются частью стратегии компании по увеличению прибыли и контролю над расходами.

Важным аспектом новых правил является также пересмотр стандартных размеров для ручной клади. На данный момент в стоимость билета Ryanair входит провоз ручной клади размером до 40х25х20 см и весом до 10 кг. Однако теперь европейские авиакомпании пришли к соглашению о новом унифицированном размере ручной клади — 40х30х20 см, что предполагает увеличение допустимых габаритов. Если пассажир решит взять с собой более крупную сумку или чемодан, ему предстоит доплатить за дополнительное место.

При этом цены на летние билеты Ryanair останутся на уровне прошлого года, несмотря на новые штрафы и меры по контролю багажа. Компания продолжит свою стратегию увеличения прибыли, одновременно жёстко контролируя расходы и оптимизируя работу с персоналом. Основной акцент будет сделан на повышение операционной эффективности, что должно помочь компании не только удерживать клиентов, но и обеспечивать рост прибыли.

На фоне новых правил по багажу депутаты Европарламента высказались за то, чтобы пассажиры могли бесплатно провозить личные вещи и ручную кладь. Однако генеральный директор Ryanair, Майкл О'Лири, отметил, что, учитывая ограниченное пространство в самолётах, такая инициатива маловероятна. По его мнению, увеличение свободного места для багажа может привести к росту расходов и усложнению работы авиакомпаний.

Второй квартал 2023 года стал успешным для Ryanair: прибыль компании составила 820 миллионов евро, а выручка — 4,34 миллиарда евро. Средняя стоимость билета увеличилась на 21% и составила 51 евро, что также положительно отразилось на финансовых результатах компании. Однако О'Лири предупредил о возможных негативных внешних воздействиях на результаты в 2025–2026 годах, которые могут повлиять на дальнейшую стабильность компании.

Новая политика Ryanair по багажу, включая штрафы и вознаграждения для сотрудников, является шагом к более строгому контролю за перевозкой ручной клади и улучшению финансовых показателей компании. Однако такие меры могут вызвать недовольство пассажиров, особенно в контексте увеличения штрафов за превышение норм по багажу. Время покажет, насколько эти нововведения окажутся успешными для компании в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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