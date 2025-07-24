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Скрытое чудо в горах: что скрывает высокогорная обитель и её удивительная история

Аланский Успенский монастырь: самый высокогорный православный монастырь России – гиды
1:47
Туризм

На юге России, в Алагирском районе, у поселка Верхний Фиагдон, спрятан Аланский Успенский монастырь — самый высокогорный и южный православный монастырь страны. Монастырь окружён величественными горами, и его вид просто завораживает.

Аланский Успенский мужской монастырь
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аланский Успенский мужской монастырь

История монастыря

Хотя монастырь выглядит как древняя обитель, он был основан лишь в 2004 году. Однако, благодаря строгим каменным стенам и осетинским боевым башням, он гармонично вписывается в горный пейзаж и выглядит как настоящая древность. Архитектура напоминает византийский стиль, и, по словам монахов, проект не разрабатывался специально — строили по вдохновению и своими руками.

История монастыря начинается с XVII века, когда здесь стояли сторожевые башни семьи Гусовых, служившие монастырскими колокольнями. В XIX веке был построен храм Святых жен мироносиц, а в 2000-х годах обитель была восстановлена.

Жизнь монахов

В монастыре живёт несколько иноков, которые занимаются молитвой, работой на земле, производят сыр, мед, горные травы и даже пишут иконы. Главной святыней монастыря является икона Успения Пресвятой Богородицы, верят, что она творит чудеса.

Важные праздники

День памяти жен мироносиц и Успение Божией Матери — главные праздники монастыря. В эти дни здесь проходят особые службы, а паломники могут получить благословение настоятеля.

Как добраться

Добраться до монастыря можно на автобусе или такси из Владикавказа. Подняться на монастырскую лестницу — это настоящее испытание для путешественников, но вид сверху стоит того!

Уточнения

Монасты́рь (через церк.-слав. манастырь) — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс принадлежащих ей богослужебных, жилых и хозяйственных построек.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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