Скрытое чудо в горах: что скрывает высокогорная обитель и её удивительная история

На юге России, в Алагирском районе, у поселка Верхний Фиагдон, спрятан Аланский Успенский монастырь — самый высокогорный и южный православный монастырь страны. Монастырь окружён величественными горами, и его вид просто завораживает.
Хотя монастырь выглядит как древняя обитель, он был основан лишь в 2004 году. Однако, благодаря строгим каменным стенам и осетинским боевым башням, он гармонично вписывается в горный пейзаж и выглядит как настоящая древность. Архитектура напоминает византийский стиль, и, по словам монахов, проект не разрабатывался специально — строили по вдохновению и своими руками.
История монастыря начинается с XVII века, когда здесь стояли сторожевые башни семьи Гусовых, служившие монастырскими колокольнями. В XIX веке был построен храм Святых жен мироносиц, а в 2000-х годах обитель была восстановлена.
В монастыре живёт несколько иноков, которые занимаются молитвой, работой на земле, производят сыр, мед, горные травы и даже пишут иконы. Главной святыней монастыря является икона Успения Пресвятой Богородицы, верят, что она творит чудеса.
День памяти жен мироносиц и Успение Божией Матери — главные праздники монастыря. В эти дни здесь проходят особые службы, а паломники могут получить благословение настоятеля.
Добраться до монастыря можно на автобусе или такси из Владикавказа. Подняться на монастырскую лестницу — это настоящее испытание для путешественников, но вид сверху стоит того!
Монасты́рь (через церк.-слав. манастырь) — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс принадлежащих ей богослужебных, жилых и хозяйственных построек.
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