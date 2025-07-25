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Будущее Кубы под угрозой: как падение туризма может разрушить её экономику

Куба фиксирует рекордное сокращение числа туристов из России, Германии, Франции и Испании в 2025 году
2:53
Туризм

В 2025 году Куба переживает значительное сокращение числа иностранных туристов. Туристический поток из России в первое полугодие 2025 года уменьшился на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это не единственный спад — снижение числа туристов наблюдается и в других странах, таких как Германия, Франция и Испания, где туристический поток сократился на 64,1%, 73,6% и 73,8% соответственно.

Куба
Фото: commons.wikimedia.org by AndyLeungHK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Куба

По данным Министерства туризма Кубы, с января по июль 2025 года страну посетили 981 856 иностранных гостей, что на 327 799 человек меньше, чем в 2024 году. По информации ТАСС со ссылкой на газету Granma, Куба, как и многие другие страны, ощущает влияние глобальных экономических и политических процессов, что приводит к сокращению туристического потока из традиционно крупных рынков.

Несмотря на общий спад, Канада продолжает занимать первое место по числу иностранных туристов, посещающих Кубу. Это отражает стабильный интерес канадцев к кубинскому отдыху, в отличие от других стран, где наблюдается более выраженное сокращение.

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что для реанимирования туристического сектора страны необходимы меры по стимулированию транспортных связей и усилению маркетинга в ключевых регионах. Куба намерена укрепить свои позиции на традиционных рынках, таких как Колумбия, Мексика и Бразилия, а также исследовать возможности для привлечения туристов из Азии и Ближнего Востока.

Туризм играет ключевую роль в экономике Кубы. В 2022 году страну посетили 1,6 миллиона туристов, в 2023 году — 2,4 миллиона, а в 2024 году — 2,2 миллиона. Однако, несмотря на некоторое сокращение туристов в последние годы, Куба продолжает стремиться к восстановлению и укреплению этой важной отрасли.

Несмотря на сложную ситуацию с туризмом в 2025 году, Куба предпринимает шаги для восстановления сектора. Стратегия укрепления традиционных рынков и расширения новых возможностей может помочь вернуть интерес туристов. Важно, чтобы страна смогла адаптироваться к меняющимся условиям и вернуть былую привлекательность для отдыхающих со всего мира.

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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