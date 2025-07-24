Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заключительная смена в уборке — ключ к чистому дому с минимальными усилиями
Малосольные огурцы с чесноком и зеленью готовятся в микроволновке за 18 минут
Цены на автомобили Lada в 2025 году: что изменилось для Granta, Vesta, Largus и других моделей
Ларисе Долиной предстоит снова бороться за свою квартиру
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы

Место, которое невозможно найти дважды: почему вода этого озера исчезает и куда она уходит

Псенодах: уникальное озеро с кристально чистой водой и скрытыми тайнами природы — гиды
2:37
Туризм

Если вы ищете уединение и красоты нетронутой природы, озеро Псенодах — идеальное место для вас. "Псенодах" в переводе с адыгейского означает "красивая вода", и действительно, здесь вода кристально чистая, а сам водоем имеет удивительное очарование. Однако не стоит ожидать, что озеро всегда будет полным. Оно часто исчезает, уходя в карстовые глубины — особенно в августе и осенью. Это добавляет озеру загадочности, ведь ученые до сих пор не могут точно объяснить, куда уходит вода.

Большой и Малый Тхач на рассвете
Фото: commons.wikimedia.org by Altushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большой и Малый Тхач на рассвете

Чем примечательно озеро Псенодах

Псенодах — это не просто озеро, а природная загадка, в которой заключены тайны и магия. Вода в нем настолько прозрачна, что видимость достигает до нескольких метров в глубину. Примечательно и то, что уровень воды в озере постоянно меняется. В определенные месяцы, например, в августе и осенью, его уровень может опускаться так низко, что водоем исчезает. Это добавляет еще больше мистики этому месту. Особенно удивительно то, что ученые до сих пор не могут точно объяснить, куда уходит вода, что делает Псенодах настоящим природным чудом.

  • Купание: Вода в озере очень холодная — даже летом она редко прогревается выше +6 градусов. Для любителей ледяных купаний это, конечно, не помеха, но большинству туристов лучше просто насладиться видом на это бирюзовое чудо, полюбоваться пейзажем и запомнить момент.

  • Условия отдыха: Озеро расположено в дикой местности, без удобств. Единственная табличка предупреждает, что это особо охраняемая территория с питьевой водой. Здесь запрещено разводить костры, стирать или мыться в озере — за такие действия предусмотрены штрафы.

  • Тропа к озеру: Путь к озеру — это 10 км через горы, поля и цветущие луга. Прогулка занимает около 2,5 часов, в зависимости от физической подготовки туриста. Это путешествие подарит вам не только красивый вид на озеро, но и незабываемые впечатления от природы.

Почему стоит посетить Псенодах

Каждое посещение этого озера уникально — оно постоянно меняется. Вода уходит, приходят новые сезоны, и каждый раз озеро предстает перед вами в новой красе. Природа тут сохраняет свои тайны и магию, привлекая путешественников, которые ищут спокойствия и вдохновения вдали от городской суеты.

Уточнения

Псенодах (Псинеда́х; адыг. Псынэдах) — самое большое и известное ледниково-карстовое озеро Кавказского заповедника в Адыгее, находится на дне ледникового цирка, замкнутого между вершинами Оштен и Пшехо-Су к северу Фишт-Оштенского перевала.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека
Politico: администрация Зеленского ослабляет институты власти и подавляет оппозицию
Белоруссия становится одним из главных туристических направлений 2025 года — рост продаж на 30%
Наносите увлажняющий крем на влажную кожу для максимального эффекта
Российские ученые раскрыли роль гена NR1D1 в адаптации к условиям Арктики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.