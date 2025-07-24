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Не нужно лететь за границу! 3 озера, которые станут вашим новым лучшим летним отдыхом

Байкал, Селигер и Ладожское озеро — лучшие озера для отдыха в России, по мнению турфирм
1:45
Туризм

Отдых на озерах России становится все более популярным. Это идеальный вариант для тех, кто ищет живописные водоемы, активные развлечения и комфортный отдых без дальних поездок. Озера России предлагают уникальную атмосферу, доступную для разных типов туристов.

Озеро Байкал
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RU_Lake_Baikal_Olkhon_Cape_Khoboy_0003.jpg by Alexander Klink
Озеро Байкал

Популярные озера для отдыха

Байкал, Иркутская область и Бурятия
Этот водоем продолжает оставаться одним из самых востребованных. Вода прогревается до 18 градусов с середины июля по август. Туристы обычно начинают свое путешествие в Иркутске, посещают Листвянку и отправляются на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге. Поездка позволяет познакомиться с историей и природой региона, а также насладиться отдыхом на берегах Байкала.

Селигер, Тверская область
Селигер — это озеро, популярное среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В окрестностях озера находятся пансионаты, турбазы и дома отдыха, которые предлагают комфортный отдых на воде, рыбалку и прогулки по живописным местам.

Ладожское озеро, Карелия
Ладожское озеро привлекает тех, кто ищет уединение и покой. Здесь можно путешествовать на лодке или катере, а также насладиться рыбалкой и природой Карелии. В этом регионе много небольших островков, где можно остановиться на палатке и насладиться тишиной.

Заключение

Отдых на озерах — отличная альтернатива морю. Эти водоемы подарят вам не только спокойствие, но и возможность активно провести время. Выбирайте озеро по душе и наслаждайтесь отдыхом.

Уточнения

Байка́л (бур. Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км²

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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